Hogar "La Casita Feliz": Fue a ver a sus hijas y se enteró que las dieron en adopción

Ayer por la noche, el hogar de niños “La Casita Feliz” ubicado en los Pinos 198, barrio Tres Cerritos, fue punto de denuncias por vecinos quienes dijeron ser testigos de gritos y llantos del interior del hogar.

En enero este hogar tuvo denuncias que resultaron en la remoción de la mayoría de los trabajadores y en abril ingresaron todas nuevas operadoras y autoridades del Hogar. Pero las denuncian siguen.

Durante la mañana de hoy, María Cecilia, mamá de dos niñas que están allí, estuvo en el lugar y muy efusivamente contó que tiene a sus dos nenas y cuando fue a verlas hoy, se enteró por la ventana que fueron dadas en adopción.

“Yo no firmé ningún papel para eso. Yo lucho día a día por ellas para que la asistente social haga esto. Somos muchas las mamás que tenemos a los niños acá por violencia de género, o por otras cosas y luchamos por ellos”, dijo.

“Qué sabemos nosotros a quién le entregan nuestros hijos”, denunció y criticó el accionar de la Justicia, indicando que nunca trabajaron bien en sus expedientes. “Hace años que puedo ver a mis hijas, me piden 400 metros de alejamiento, pero yo soy su madre y voy a luchar por ellas”, agregó.

Quebrada en llanto, dijo que es injusto lo sucedido. “Si les llegan a hacer algo, yo me mato acá en el hogar y dejo que mi familia haga justicia. Yo sé cómo es estar en un hogar, yo estuve hasta los 16 años y sé como es la vida ahí dentro”, sostuvo. "Yo me voy a quedar acá hasta que me den una solución", finalizó.