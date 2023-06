Caso Silvina Luna: ¿Lotocki está habilitado para realizar cirugías plásticas?

Luego de conocer el estado crítico de Salud de Silvina Luna, el médico cirujano Anibal Lotocki, ayer estuvo ayer en Telenoche y aseguró que sus pacientes saben que no es cirujano plástico. Sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

Desde ahí surgió la polémica al respecto sí está habilitado para realizar ciertas prácticas, 100% cirugías plásticas, a lo que el Dr. Bernardo Biella, en diálogo con nuestro medio, respondió que un cirujano está autorizado a realizar todo tipo de cirugía, mientras que los plásticos tienen especialización y capacitación.

“Ya cuando se realiza no una cirugía general, sino una plástica, necesita la especialización y el titulo de cirujano plástico”, indicó Biella.

Explicó por ejemplo en el caso de una mujer que se realiza hace una cesárea y en cirujano debe hacer un punto de cirugía plástica para que la herida cierre mejor: “eso puede hacer, pero cuando son practicas más complejas, como, por ejemplo, luego de una cesárea, realizar en la misma intervención una abdominoplastia, no”.

“Lo que hace este cirujano es mala praxis, porque hace cirugías plásticas complejas siendo cirujano general. Ahora hay que ver la interpretación de la lay del Colegio Medico de Buenos Aires para ver si lo suspenden o no”, finalizó Biella.