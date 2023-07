¡No hay paro! Aclaran que los colectivos funcionarán con normalidad mañana en Salta

Por un conflicto salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo viernes que, a diferencia de las ocasiones anteriores, no puede ser desactivado por el Gobierno mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

InformateSalta dialogó con Gerónimo Requena, vocero de la UTA a nivel provincial, quien manifestó que “el sindicato nacional llamó a una medida de fuerza para aquellos sectores que no cumplan con el nuevo acuerdo salarial, con la nueva escala. Estos sectores pueden tomar la medida de fuerza”.

Agregó que en Salta nada indica que no se vaya a cumplir, “hay un compromiso y hoy se harán los depósitos. El problema está en otras provincias, hay lugares en donde dijeron que no van a pagar, ahí si hay conflicto, acá en Salta no tenemos ese problema”.

Si bien Requena descartó por completo la posibilidad de un paro de colectivos, señaló que “hoy tienen que depositar, en caso de que no lo hagan hay que ver qué medidas se toman, pero hasta éste momento nada indica que no vayan a pagar. En la provincia siempre la empresa cumplió en tiempo y forma con los salarios de todos los compañeros”.