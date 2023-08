Nuevo piso en Ganancias: “Son medidas recesivas e inflacionarias”

Así lo manifestó el economista Julio Moreno, en el marco de las medidas anunciadas por el ministro de economía de la Nación y precandidato a presidente, Sergio Massa, para subir el piso en el impuesto a las ganancias.

“Son medidas recesivas e inflacionarias, aparte es importante destacar que son medidas para el cortísimo plazo, son medidas para paliar una situación financiera durante un mes, no sirven para nada”, dijo en InformateSalta.

Moreno también cuestionó otras medidas como el nuevo dólar agro, “es un dólar por el que van a pagar unos pesos más que con la inflación va a ser cada vez menor, impacta en toda la cadena de alimentos que incluye al maíz, como ser la carne, pollos, huevos”, dijo.

El ex diputado consideró que son medidas que sirven para solucionar problemas en el cortísimo plazo pero agravan la situación general en el país. En el caso del gravamen a las importaciones, es una locura aumentar tanto cuando la dependencia de nuestras industrias depende mucho de productos importados.

“Son medidas recesivas porque al aumentar los precios y los sueldos no aumentan en la misma proporción, la gente deja de consumir y deja de pagar impuestos, el estado dispone de menos dinero para hacer obras o invertir en lo que sea necesario, esto genera todo un proceso recesivo”, sostuvo.

El paquete de medidas también perjudica a la actividad privada porque se deja de vender, se reducen los costos lo que implica dejar gente sin trabajo y en el peor de los casos tener que cerrar la empresa o la Pyme, analizó.

“Nos son buenas recetas. No veo ninguna variable macroeconómica que me diga que el dólar se va a quedar quieto. Algo muy grave es la falta de confianza, todos están tratando de comprar dólares, la mayoría de los títulos públicos que tiene el Estado se está dolarizando, no hay se ve un techo”.