La Tora mostró el antes y después de la cirugía que se hizo y sorprendió a todos

Lucila “La Tora” Villar mostró el antes y el después de la cirugía que se realizó y reveló lo feliz que se siente tras su decisión.

La ex participante de “Gran Hermano” aprovechó una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores para contestar la inquietud de una follower.

“Qué te hiciste en los pechos?? Te agregaste o te sacaste?”, fue la consulta que le llegó y que la influencer decidió compartir con todos. “Me saqué”, respondió, junto con dos fotos, una del antes y otra del después de la intervención quirúrgica para mostrar la diferencia de tamaño en su busto.

Y luego, ante la pregunta de “¿Dónde te hiciste la reducción de mamas?”, La Tora reconoció que la decisión de quitarse lolas la hizo feliz: “Me cambió la vida”, afirmó.

Acto seguido, la ex GH también habló de las intervenciones a las que se sometió con su médico de confianza: “Me hizo los pechos y algunas cositas más”.

“Básicamente me saqué 1,5 kg de teta. Me hizo una persona más feliz y segura”, explicó la joven de Berazategui a principios de este año, cuando realizó un video de TikTok sobre el tema, y agregó: “La operación no duele nada y más si tenés los calmantes correspondientes, pero todo depende del cuerpo de cada una”.

La ex GH contó la operación que se hizo.Por: instagram

El consejo de La Tora a Julieta Poggio

Lucila ‘La Tora’ Villar decidió hacerse un retoque estético en la cara y se lo recomendó a Julieta Poggio al aire, lo que terminó provocando una gran polémica en las redes.

“El viernes fui de mi doctora y le dije ‘volveme cinco años más joven, por favor’. Y me clavé ampollita en los labios, botox y profiling. A la mierda”, empezó diciendo la ex participante de “Gran Hermano”.

En “Fuera de joda”, su ex compañera le contestó: “¡No me di cuenta!”, sorprendida por la revelación de La Tora.

“Es todo como un ‘coso’ natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”, amplió la ex GH. /Eltrecetv