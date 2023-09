“Hay errores que no podés cometer”, dura crítica del DT del Santo

A Juventud se le escapó el triunfo en un partido clave ante Boca Unidos de Corrientes y solo sumó un punto en el duro camino por alejarse del fantasma del descenso. Con este resultado, el equipo de Lerma y San Luis quedó igualado en el fondo de la tabla con Crucero del Norte.

El entrenador de Juventud, Adrián Gorostidi, en diálogo con InformateSalta, asumió la responsabilidad por el desenlace y destacó la importancia de la inteligencia en el juego: "El responsable soy yo, porque yo pongo y saco y armo los esquemas en base a los rivales. Teníamos un partido que, después del 2 a 1, quedaban pocos minutos, y ahí es cuando debes ser inteligente y no seguir jugando. Significa tener la pelota”, sostuvo

Gorostidi también se refirió a errores que considera cruciales en el desempeño del equipo: "Un lateral en la mitad de la cancha, terminó en gol. Esas cosas son difíciles de solucionar, hay errores que no puedes cometer”, dijo.

“Hay que ser inteligentes cuando vamos ganando, sabiendo lo difícil que nos resulta anotar un gol"

El entrenador señaló que la situación es compleja y que se agotaron las opciones de cambio: "Ya todos jugaron y con todos hemos cometido algún error que nos ha costado un gol. Seguimos sin poder ganar, en un partido que debíamos ganar y nuevamente no lo logramos".

Para finalizar, consideró que la clave radica en cuestiones psicológicas. "Entiendo a los jóvenes y controlar la mente de los futbolistas no es sencillo; es un tema psicológico. Sin embargo, trabajamos en eso durante toda la semana, y no digo que no vaya a hacer más de lo que ya hago. Todos debemos ser autocríticos, y mi cuerpo técnico lo es. No puedo entrar en el campo de juego a hacer lo que creo que deberían hacer", concluyó.