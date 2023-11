¡Susto a bordo! Otro colectivo se prendió fuego en medio de su recorrido

No solo los salteños están padeciendo las jornadas de altísimas temperaturas que hacen imposible la actividad diaria, también “lo sienten” los vehículos que circulan por la ciudad. Es que una unidad del transporte público de pasajeros se prendió fuego en medio de su recorrido.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según compartió el medio HolaSalta y que replicó De Todo un Poco, esta situación tuvo lugar durante la mañana de este martes, siendo el rodado que presentó este desperfecto la unidad 593 del corredor 5A.

El imprevisto fue captado por el chofer como los pasajeros cuando el humo comenzó a percibirse en el interior de la unidad, la cual debió parar para que los ocupantes desocuparan el mismo. Un momento de susto fue cuando la puerta trasera no abría.

Si bien le hecho no pasó a mayores, los usuarios se permitieron hacer una crítica a la empresa prestadora del recorrido del 5, para un mayor mantenimiento de los colectivos. “Una vez más hoy me pasó, tipo 8:30, que la empresa se haga cargo, no es la primera vez que pasa”, demandó un usuario contra la empresa Ale Hnos.