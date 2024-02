Por las malas condiciones del camino a Cachi, limitan viajes y piden no circular de noche

Noticia de esta semana fue el reporte de las consecuencias causadas por las tormentas que se desarrollaron durante los últimos días en la ciudad de Salta y en varios puntos de la provincia, con diferentes complicaciones, anegamientos y variados problemas causados por las fuerte precipitaciones.

En ese contexto el camino que conecta la localidad de Cachi con la capital provincial no quedó en las mejores condiciones para circular, algunos sectores permanecen intransitables y, ante las dificultades para viajar, piden directamente no hacerlo durante las noches y por el resto del mes.

Según la información que compartió Multivisión Federal, las tormentas se sintieron sobre todo por la zona del Alto Valle Calchaquí y por el área de la Cuesta del Obispo. Por las precipitaciones, circular entre la localidad cacheña y la Capital se ha tornado dificultoso, llevando incluso a la cancelación de viajes en ómnibus.

Desde la Unidad Regional 12 de la Policía, asentada en Cachi, recomendaron no viajar por la noche, al menos durante lo que resta de febrero, a fin de evitar transitar por la ruta provincial 33 y las complicaciones que podrían haber al respecto.

A esto, la empresa Ale Hnos. que brinda el servicio de transporte entre ambos puntos, anunció que hay varios turnos de viajes que quedaron cancelados hasta nuevo aviso. También que no se venderán boletos anticipados, sino que aquellos cacheños que deban viajar a la Capital podrán comprar los pasajes directamente en los colectivos antes de que partan.

Así, quedaron cancelados los viajes que partían de Cachi a las 3.00 AM durante los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. Únicamente seguirán saliendo los coelctivos de las 8.00 AM.