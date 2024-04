Salud confirmó nueve fallecidos en el norte provincial por deficiencia nutricional

En medio de los intensivos trabajos para garantizar la cobertura sanitaria en las comunidades del norte provincial, el ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó nueve muertes por deficiencia nutricional, en las comunidades originarias de esa parte del territorio salteño.

Así lo manifestó en el programa Día de Miércoles, donde comentó: “Los últimos tres eran niños que estaban con bajo peso, pero estaban controlados. Dos de ellos tenían un síndrome genético previo, otro tenía un tumor cardíaco que hizo falla y el último fue internado en Tartagal pero se fugó”.

Dicho esto, el ministro puntualizó que, pese a los esfuerzos y la intervención que se realiza con el Centro Nutricional, parte de la problemática se debe a cuestiones de idiosincrasia, por lo que se capacitó a agentes sanitarios originarios para atender a la demanda, pero no cumplen con su trabajo.

A esto enumeró que, aunque hay 150 agentes originarios, hay muchos que no realizan la atención como corresponde. Sin animarse a precisar cuándo son, sí indicó que no cuidan de la gente, siendo de gravedad ante la trascendencia de lo importante que realizan su cobertura.

“Ellos son fundamentales y no cuidan su comunidad, y aunque nos falten 10, ya es importante porque si no se controla en ese sector, allí entran en estado de desnutrición, se nos mueren los pacientes, no los podemos atender en tiempo y forma y después es tarde”, subrayó para concluir.