Con un descargo, el ministro Peña repudió “la clara operación” en su contra

En las últimas horas, por medio de las redes sociales se estuvieron viralizando imágenes donde mostraban al ministro de Turismo de Salta, Mario Peña, donde se lo apreciaba con ojos agrandados, y movimientos sin cesar, mientras miraba a su entorno, lo cual generó diferentes preocupaciones y especulaciones.

Pese a las aclaraciones y explicaciones que ya supo compartir, ahora el ministro Peña procedió a compartir un comunicado en sus redes sociales, donde hizo un descargo tras los comentarios difamatorios que se le realizaron, con suposiciones en su contra, apuntando a la finalidad del video de denigrarlo, cuestión que repudió.

Primeramente indicó que desde el martes circuló “un video editado, tratando de instalar una noticia de que supuestamente yo podría, claro todo en potencial, estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia, cosa que para quien no me conoce debo aclarar, que por supuesto no es cierto, nunca en mis 48 años”.

Dicho esto apuntó a las cuestiones que se dijeron sobre él, “quizás lo más repudiable por mí, la clara operación que muchas veces vi, y además considero que creo que ninguna persona se merece, porque por detrás hay, intereses, odio y sin lugar a duda resentimiento”.

Aquí agradeció a quienes estuvieron comunicándole su apoyo, pero principalmente “a mis hijos claro, que al ser adolescentes, lo toman de una forma totalmente distinta a lo que uno puede ver, a mi familia, pedirles las disculpas del caso por mi decisión personal de involucrarme en la gestión pública, sé que les afecta, pero también agradezco su apoyo”, subrayó el funcionario.

Así, Peña recalcó que de su parte continuará con sus labores y compromisos y “no naturalizar este tipo de situaciones, pero tampoco darle mayor importancia de la que tienen, de que estas instalaciones caen por su propio peso, que hay que pasar en chubasco, y de que todo el respeto y cariño que recibí en las ultimas 48 hs, me fortalecen para continuar con más fuerza que nunca en las responsabilidades como funcionario público que soy, pero también en el rol que todos cumplimos en el día a día con nuestro accionar, y las formas de ver y hacer las cosas”, concluyó.