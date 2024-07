Vecinos de Villa Floresta preocupados por la ola de inseguridad: “Queremos una solución”

Vecinos de Villa Floresta se apersonaron a la Comisaria 4ta para hacer eco de su preocupación por la ola de inseguridad en su zona, donde los malvivientes no solo desvalijan casas sino también llegan a amenazar a los transeúntes.

Una de las vecinas dijo que se tratan de 5 o 6 jóvenes quienes comenten los robos (de quienes se conocen los nombres), comienzan vigilando la zona hasta aprovechar el momento para ingresar a los domicilios y llevarse lo que más puedan.

También sufren increpaciones al caminar por la calle: “la gente sube caminando, y le dicen dame $100, un cigarrillo ¿ah, no tenés? dame la campera, yo lo he visto, a mí me han tirado piedras, amenazaron con quemarme la casa, yo vine y expuse mi denuncia”.

Si bien se presentaron denuncias en la Comisaría, no tienen una respuesta sólida que los resguarde: “queremos una solución de ahora en más, no solo para hoy” dijo a Multivisión Federal.

Quien salió en respuesta de los reclamos fue el Comisario Blanco, coordinador del sector, haciendo hincapié que se trata de una zona muy amplia que abarca distintos barrios como Las Colinas, Floresta, Autódromo o El Mirador, pero que trabajan en los patrullajes sobre todo en zona de paradas durante las primeras horas.

Si bien toman la denuncia, es la Fiscalía la que debe intervenir para dar directivas en cuanto a los denunciados, en base a lo cual trabajan: “nosotros no podemos juzgar a nadie” comentó.

Desde la Comisaría, informaron la situación al Subjefe de la Policía, quien les brindó su apoyo para que comiencen a trabajar en operativos con motorizada y caballería en el lugar.