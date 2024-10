Nación dispuso “cambios” en el vencimiento de matrículas médicas, ¿impacta en Salta?

A través de la Resolución 4827/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que las matrículas digitales únicas y obligatorias de los profesionales de la salud dejarán de tener fecha de vencimiento.

Estas credenciales, que antes debían renovarse cada cinco años, ahora permanecerán vigentes de forma automática, lo que elimina la necesidad de realizar trámites de renovación. Esta medida se enmarca en la nueva normativa de matrículas profesionales únicas, digitales y obligatorias para todos los eslabones del personal de salud.

¿Cómo impacta esta novedad a nivel local? Al respecto desde el Colegio de Médicos de Salta dijeron que aún no fueron anoticiados de la normativa, esperando más detalles de la misma para saber si genera algún cambio, entendiendo que el alcance puede ser a las llamadas matrículas nacionales.

Así lo comentó su presidente, el doctor Alberto Robredo, al ser consultado por InformateSalta indicando que esa normativa “todavía no nos ha llegado, aún no se nos ha informado, tampoco sobre su implementación”, se sinceró agregando que desde Nación, éste era un tema del que querían avanzar.

No obstante mencionó que con las matrículas en Salta, es el Colegio quien maneja la cuestión. “La matrícula se obtiene, se paga y ya está, no se tiene que renovar, lo que se renueva es la especialidad, el resto no; entonces hay que ver si se quiere hacer una sola matrícula nacional que sería otra historia”, apuntó para concluir.

“Todavía no nos ha llegado nada oficial”