La provincia, ¿podría tener una sede de la Universidad Tecnológica Nacional?

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) podría expandir su presencia a la provincia de Salta, lo que representaría un avance significativo en el fortalecimiento de la educación técnica en la región. Este avance forma parte de la implementación del programa de "Economía del Conocimiento", que está bajo la gestión del Ministerio de Economía.

Del tema se manifestó el diputado nacional por Salta, Pablo Outes, quien en una entrevista con FM Pacífico, indicó que sigue adelante una gestión para que la UTN pueda desembarcar en la provincia, entendiendo lo importante y trascendente de la formación que significaría para sus habitantes.

"Estamos hablando con la UTN para que venga a Salta, ésta es una de las pocas provincias donde no está la universidad, me van a mantener al tanto de la posibilidad, es algo que me interesa mucho, sobre todo para que llegue al interior", dijo al respecto.

A esto agregó que, de desembarcar la UTN en Salta, la formación que pueda brindar "nos va a dar prestigio, Salta tiene recursos, necesitamos elevar muchísimo la formación y la universidad va a permitir que en 20 años, la provincia sea otra", aseguró a futuro.

En su intervención, el diputado también subrayó la necesidad de ofrecer formación técnica en zonas más pobres de la provincia. “En todos los lugares pobres como Rivadavia, San Martín, Orán, dales formación durante unos años y te va a sorprender la capacidad de la gente. Tenemos gente que no va a tener una cuota para una educación privada y que, si no les enseñas a formarse, difícilmente van a salir adelante”, afirmó.

Outes hizo énfasis en la falta de recursos y en la necesidad de un compromiso nacional para mejorar la educación. “Al pueblo no se forma sino invertís recursos, todavía hay pueblos que son analfabetos. En esta tarea difícil nos tiene que ayudar la nación. Hay que invertir y multiplicar los recursos”, concluyó.