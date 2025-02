La peligrosa moda de las bombuchas congeladas o con piedras

La denuncia de una vecina de Barrio Solidaridad evidenció una peligrosa moda, divertida para algunos pero muy peligrosa. Es que la vecina sostiene que un grupo de jóvenes atacó a su hija con bombuchas, algunas de las cuales estaban congeladas y otras tenían piedras en su interior. El ataque le dejó varios golpes y lesiones en su cuerpo.

"La mandé a comprar pan y la estaba observando desde casi dos cuadras cuando vi que empezaron a tirarle bombuchas. Al principio me reía, pero cuando noté que se quedó ahí sin moverse, me pareció raro y me acerqué", sostuvo la mujer de acuerdo a lo publicado por ConCriterioSalta.

De acuerdo a su testimonio, su hija sufrió golpes en los brazos al intentar protegerse la cara por lo que "le quedó morado, aunque al principio pensé que le habían tirado desde muy cerca, porque le dolía mucho. Pero cuando se fueron, vi que en el suelo había pedazos de hielo y piedras".

"Una prima me contó que un grupo de chicos también estaba tirando bombuchazos a motocicletas y vehículos con una mezcla de agua con un fuerte olor a pis". finalizó contando sobre un caso en Barrio Santa Cecilia.