“Me cansé de denunciar a mi ex y nadie hace nada”, grave denuncia por violencia

Una joven salteña realizó más de 10 denuncias contra su expareja por violencia de género, incluyendo golpes y amenazas.

"Me pegó delante de mi hijo, si no fuese porque mi vecina apareció a ayudarme me hubiese matado", declaró la víctima al sitio Independencia noticias.

A pesar de las reiteradas denuncias, la mujer aseguró que el agresor continúa en libertad y la acosa con amenazas de muerte. "Ya hice más de 10 denuncias en la fiscalía pero nadie hizo nada", agregó.

"Yo ya no convivo con él pero donde me ve me golpea y llama amenazandome"

La mujer aseguró que teme por su vida. "Mi ex me vive amenazando que si no estoy con él me va a matar", concluyó.