Muerte de Cristian Barraza, familiares cuestionan cambios en los informes y apuntan a la novia

El 14 de junio del 2024, la vida de Cristian Barraza se vio truncada y así todos sus sueños en el mundo del tatuaje y el arte, su pasión. Conocido por su talento y su sonrisa, su partida inesperada causó mucho dolor entre sus seres queridos y quienes de alguna forma lo conocieron o trataron.

"Se habló de fractura de base de cráneo y cambió a cardiopatía congénita"

Inicialmente su muerte fue atribuida a un suicidio, pero la autopsia reveló signos de violencia y esto no hizo más que confirmarle a su madre las sospechas de un homicidio. El informe revelaba golpes, heridas y hasta cabellos entre sus dedos, lo que daba indicios de una posible lucha pero a pesar de estos datos reveladores no hubo avances en estos 8 meses.

Su madre, Mónica Barraza, sigue recorriendo las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal, semana tras semana, exigiendo respuestas que no llegan y basándose en el resultado de la autopsia que también tuvo sus modificaciones, las cuales la mujer cuestiona, en un principio, se habló de una fractura de base de cráneo como causa de muerte. Luego, el informe cambió: una cardiopatía congénita habría sido el desencadenante.

Mónica, con voz firme pero quebrada por el dolor, recuerda cómo la forense ni siquiera se acercó al lugar donde encontraron el cuerpo de su hijo. "No sé por qué cambian el informe", reclama, mientras sostiene en sus manos las fotos de Cristian.

Señalan a la pareja de Cristian

La sospecha sobre la pareja de Cristian recae en el hecho de que la mujer visitó a la madre del fallecido y le dijo que tomó la decisión de quitarse la vida porque tenía deudas. "Ella vino a mi casa al día siguiente y me dijo que Cristian se había suicidado por deudas". Sin embargo, hasta hoy, nadie apareció reclamando dinero alguno.

Agregó además a través de Mosconi TV que "Cuando mi hija le preguntó de qué deudas hablaba, no supo explicar".

Lo cierto es que a 8 meses de la partida de Cristian, no hay detenidos tampoco respuestas claras. "Ya son nueve meses, y todavía no sabemos qué pasó con mi hijo. No sabemos quiénes son los asesinos. ¿Quién causó tanto dolor? Es una familia completa la que espera".