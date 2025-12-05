Tras jurar en Diputados, Gabriela Flores defendió las reformas de Milei

Tras prestar juramento, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Gabriela Flores, respaldó en Sin Vueltas, las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y aseguró que el nuevo escenario legislativo “exige otro tipo de legisladores”, con mayor capacidad de diálogo y escucha.

“Somos 95 diputados y hay otros bloques que están muy cerca nuestro”, afirmó, al anticipar el debate de proyectos clave como la reforma del Código Penal, la modernización laboral y los diferentes proyectos que impulsa el oficialismo. Según la legisladora, estas leyes “van a cambiar la vida diaria de todos los argentinos y de cada uno de los salteños”, desde empresarios y trabajadores hasta operadores judiciales.

La diputada puso especial énfasis en los cambios penales que el Ejecutivo enviará al Congreso. Sostuvo que existe “una demanda muy grande de la sociedad de un sistema que permitía muy fácilmente la puerta giratoria”, y adelantó que la propuesta buscará agravar penas para evitar excarcelaciones rápidas.

“Lo que se va a buscar es agravar las penas para que esta puerta giratoria se evite. El que comete un delito tiene que pensarlo muchas veces porque se va a quedar adentro mucho tiempo”, señaló. También destacó que “el derecho penal tiene que ser más duro” con el reducido grupo de personas que cometen delitos.

Flores expresó preocupación por la violencia en la provincia y en particular por la desaparición de Jessica Gutiérrez, ocurrida en La Caldera. “Desapareció el 11 de septiembre de 2024 y todavía no sabemos dónde está. Sus hijos la están esperando”, recordó, cuestionando la actuación judicial en ese caso.

Consideró que el análisis sobre femicidios debe incluir una evaluación del sistema judicial. “Más allá de hablar de femicidio, hay que hablar del rol de la Justicia cuando investiga cuestiones de familia”, afirmó.

En la oportunidad, indicó que en Salta “tenemos cifras muy elevadas de muertes de mujeres, de niños y homicidios violentos". "La tasa de homicidios en Salta es la más alta del norte y la segunda después de Rosario”.

La diputada advirtió que el Congreso puede endurecer penas, pero que también es necesario que la justicia provincial y el gobierno salteño mejoren las condiciones carcelarias y dispongan espacio para los detenidos.

También se refirió a las reformas en relación a los delitos en contra de la integridad sexual. Allí se manifestó a favor de profundizar la protección a víctimas de abuso sexual. Consideró que la imprescriptibilidad de estos delitos responde a los tiempos que necesitan las víctimas para procesar lo sucedido.

“Una persona puede tardar años en darse cuenta de que fue abusada. Hay que darle ese tiempo para denunciar”, señaló. Además, pidió penas más severas, especialmente en casos con acceso carnal “gravemente ultrajante”.

“Para los que están en el sistema actual, no van a perder ningún derecho. La Constitución no se va a tocar”

Por otro lado, en relación a reforma laboral, sostuvo que es una modernización, tal como planteó el presidente Javier Milei. “Para los que están en el sistema actual, no van a perder ningún derecho. La Constitución no se va a tocar” afirmó.

“En Argentina el 50% trabaja en negro, y en Salta el porcentaje supera el 60%”. En ese sentido, sostuvo que la reforma “va a dar más derechos y permitir la inclusión de quienes hoy están fuera del sistema”, incorporándolos a un esquema con aportes previsionales, obra social y cobertura de ART.

“Es una reforma histórica que va a darle a esos trabajadores la dignidad que hoy no tienen”, afirmó, repitiendo que incluso usa “palabras peronistas” para explicarlo.