Reforzar la alfabetización y reducir el abandono, las prioridades de Educación

La ministra de Educación, Cristina Fiore, realizó un balance del 2025 en Sin Vueltas, y aseguró que, pese a las dificultades económicas y nacionales, Salta cierra “un año muy positivo”, con logros estudiantiles que sostuvieron el sistema educativo provincial. “La buena noticia del año fueron los chicos”, afirmó.

Fiore agradeció que “tuvimos clases prácticamente todo el año en toda la provincia”, y puso el foco en las demandas del cuerpo docente: “Estamos enfatizando mucho la capacitación, especialmente en escuelas rurales”.

También destacó el avance de un programa específico para abordar situaciones de violencia, “que no siempre se originan en la escuela, pero sí eclosionan allí”.

La ministra adelantó que el año próximo se profundizarán las políticas de alfabetización y comprensión lectora. Salta quedó séptima en las evaluaciones nacionales, un resultado que valora, aunque prefiere “no hablar de rankings”, sino de procesos sostenidos de mejora.

Otro eje clave será consolidar el sistema de alerta temprana, que este año se aplicó en 50 escuelas secundarias para identificar estudiantes en riesgo de abandono. “Nos está dando buenos resultados; en febrero tendremos los datos finales”, adelantó. “Tenemos que lograr que los chicos no abandonen el secundario”, insistió.

En materia de infraestructura, la ministra informó que en 2025 la provincia invirtió más de 10.000 millones de pesos en infraestructura escolar. “Hubo un trabajo muy importante con intendentes y con el Ministerio de Infraestructura. Eso permitió llegar al mismo tiempo a distintos lugares de la provincia”, explicó. Los trabajos se enmarcaron en el programa Puesta a Punto, que continuará en 2026 con ajustes y nuevas metas.

Por último, en contraste, Fiore señaló que Nación no aportó fondos: “Es curioso, porque vienen las exigencias, pero no el presupuesto acorde. Es fácil pedir ‘cumplan’, pero háganlo como puedan”. Aclaró que las obras nacionales que avanzaron este año fueron aquellas que “el gobernador Gustavo Sáenz decidió asumir con fondos provinciales”.