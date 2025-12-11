Reelecta como presidenta de la Corte, Teresa Ovejero quiere mejorar el servicio y la imagen de la Justicia en Salta

Tras ser reelegida al frente de la Corte de Justicia de Salta para un nuevo período de dos años, la Dra. Teresa Ovejero se enfoca en continuar el proceso de eficientización de la Justicia, buscando mejorar tanto la calidad de sus servicios como su imagen ante la sociedad, consciente de la creciente demanda ciudadana de soluciones rápidas.

En la charla que mantuvo con Sin Vueltas de InformateSalta, Ovejero reconoció la gran responsabilidad que conlleva dirigir uno de los poderes del Estado y destacó el compromiso del Poder Judicial: "Es una responsabilidad muy grande llevar adelante la presidencia de uno de los poderes del Estado, pero estoy acompañada por todos mis pares y por un Poder Judicial que está cada día más dedicado a tratar de buscar un mejor servicio de justicia", afirmó.

La magistrada es consciente de que la imagen de la Justicia suele ser criticada, pero subraya que, ante los problemas serios, los ciudadanos siempre recurren a ella buscando soluciones, por tanto el desafío actual será asegurar que estas soluciones "lleguen en el tiempo oportuno, en el tiempo que la gente necesita", lo cual se está logrando mediante un cambio de modelos y la implementación de una gestión más ágil.

Dicho esto enfatizó que uno de los pilares de la gestión es la modernización tecnológica, proceso iniciado por la pandemia que transformó la dinámica judicial, lo que llevó al expediente digital y la notificación electrónica, permitiendo procesos más ágiles. Esto incluye el avance significativo en la oralidad en materia penal, ya que el soporte tecnológico permite grabar las audiencias y que el Ministerio Público acceda a ellas de forma inmediata.

Por otra parte, Ovejero enfatizó que todos estos avances se apoyan en un marco normativo en constante renovación, como ser el Nuevo Código Procesal Penal que incorpora modelos modernos de gestión, como el colegio de jueces y las oficinas judiciales. Además, resaltó que se trabaja activamente en la modificación de otros códigos procesales, como el Civil y el de Familia, para que el sistema normativo acompañe la agilización que permite la tecnología.

Por último, dijo que el objetivo central de la Corte en su gestión es fortalecer la labor de los magistrados, asegurando que su tiempo se dedique exclusivamente a la toma de decisiones. Esto se logra a través de áreas satélites que se ocupan de la gestión de recursos humanos y materiales, permitiendo que el juez se concentre en resolver. "A lo que se tiende en el mundo y en la Argentina es que los jueces solamente se dediquen a ser jueces, que su tiempo se aboque a tomar decisiones", explicó.