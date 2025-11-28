Pablo López podría volver al Concejo y dejar a La Libertad Avanza con una banca menos

Luego de que el Tribunal Electoral de Salta confirmara a InformateSalta que el ex edil Pablo López, expulsado del cuerpo tras una denuncia de su expareja, está habilitado para asumir su banca el próximo miércoles 3 de diciembre, la concejal y referente del espacio en Salta, Laura Jorge, advirtió que “si lo hace, el bloque perderá un escaño”.

Jorge, en Sin Vueltas, el programa producido por InformateSalta, recordó que en las elecciones de mayo La Libertad Avanza obtuvo seis lugares, pero como López ya no integra el espacio, en caso de asumir lo hará como monobloque, reduciendo así la representación libertaria: “La banca es personal. Si se presenta el miércoles y asume, La Libertad Avanza quedaría con cinco bancas”, precisó.

No obstante, aclaró que si López decide no ocupar el cargo mientras continúa su proceso judicial, la banca pasará al siguiente en la lista: Agustín Precia, estudiante de abogacía.

Jorge también señaló que, pese a las seis bancas obtenidas oportunamente, el espacio no tendrá mayoría: “Los vecinos piensan que como ganamos la elección vamos a pasar a ser mayoría, y no es así, porque la renovación fue por mitad. Si hubiese sido completa, hoy seríamos mayoría, pero la situación no va a cambiar mucho: ellos siguen teniendo la mayoría”.

Cabe destacar que, si López finalmente asume, podrá ser evaluado por la nueva conformación del cuerpo ante un eventual nuevo pedido de exclusión por “inhabilidad moral”. “La verdad que no sabemos qué va a pasar, pero Pablo López ya no pertenece a La Libertad Avanza”, concluyó.