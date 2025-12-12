"El uso de pantallas puede convertirse en una puerta de entrada a situaciones muy peligrosas"

En Sin Vueltas, la ministra de Educación, Cristina Fiore, recordó que la legislación vigente en Salta prohíbe el uso de teléfonos móviles en el nivel inicial y en la escuela primaria, mientras que en secundaria solo pueden utilizarse “cuando el docente lo incorpora como parte de una actividad pedagógica”.

Explicó que esta política tiene un componente distintivo en la provincia: también está prohibida la existencia de grupos de WhatsApp entre docentes y alumnos.

“Esto tiene dos razones”, detalló. “Primero, garantizar la tranquilidad del docente. Un sábado o domingo, o fuera de horario escolar, tiene todo el derecho a descansar y no recibir pedidos o mensajes constantes. Y, segundo, evitar situaciones de grooming, porque si bien son casos excepcionales, los grupos de WhatsApp han facilitado hechos de acoso sexual a través de estos medios”.

Advirtió que el uso de pantallas, también “puede convertirse en una puerta de entrada a situaciones muy peligrosas".

Según explicó, las primeras observaciones muestran efectos positivos: “Bajaron los niveles de ansiedad en los chicos, comienzan a interactuar mucho más entre ellos y mejoran los niveles de atención”. Para Fiore, la explicación es simple: “Si estoy hablando o estudiando y mi celular vibra, dejo de atenderte para ver quién escribió. Hay momentos para todo”.

La ministra sostuvo que esta política debe complementarse con un trabajo conjunto entre escuela y familia para establecer límites sanos en el uso de pantallas: “No podés estar seis horas con el celular ni irte a dormir con el teléfono en la mano. Hay que marcar espacios y horarios”.

Fiore insistió en la importancia de construir vínculos de confianza con los hijos para prevenir riesgos: “No hablo de controles estrictos, hablo de poder conversar. Porque a veces creemos que están tranquilos mirando el celular en el living, y quizá están hablando con alguien que dicen ser de su edad… y no lo es”.

Advirtió que el uso de pantallas, también “puede convertirse en una puerta de entrada a situaciones muy peligrosas. Por eso debemos estar atentos y seguir trabajando juntos por la seguridad y el bienestar de nuestros chicos”.