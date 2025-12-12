Seguridad 2026: Buscan reforzar patrullajes, fortalecer el Plan Güemes y combatir los animales sueltos

En Sin Vueltas, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, realizó un balance del trabajo desarrollado durante el año y confirmó que la Policía de Salta finaliza el 2025 con más de 12.000 efectivos en funciones, tras el ingreso total de los cadetes y agentes formados en las escuelas policiales.

Avellaneda explicó que la incorporación del nuevo personal permitió una redistribución estratégica en las distintas comisarías y en los 14 distritos policiales. “Esto nos permitió generar más acción policial, que es lo que buscamos. No queremos policías de escritorio; queremos más efectivos en la calle y mayor patrullaje preventivo”, afirmó.

El funcionario destacó además la fuerte inversión en movilidad operativa. “Este año, el gobernador Gustavo Sáenz entregó alrededor de 140 vehículos cero kilómetro entre camionetas, utilitarios y motocicletas. Y en lo que va de toda su gestión, se entregaron cerca de 400 vehículos, renovando más del 50% del parque automotor de la policía”, detalló.

Actualmente, la fuerza cuenta con cerca de 600 móviles, de los cuales 580 están activos. Avellaneda subrayó que la renovación no es un lujo, sino una necesidad: “Un móvil policial funciona 24/7 por los patrullajes permanentes. También estamos reflotando vehículos seminuevos para reforzar distritos en zonas inhóspitas”.

El mantenimiento y seguimiento de cada unidad se realiza a través de los talleres propios de la Policía, en articulación con la Secretaría del Parque Automotor del Gobierno.

Otro eje central del balance es la red de cámaras de seguridad instaladas en toda la provincia. Actualmente funcionan alrededor de 2.120 cámaras, con un nivel de operatividad del 96%.



“Ese 4% no significa que estén fuera de servicio: están en mantenimiento permanente, porque este sistema es nuestro patrullaje virtual continuo”, explicó. Las cámaras están distribuidas en Capital, Orán, Tartagal, Anta, Joaquín V. González, el Valle Calchaquí y otras zonas. Para 2026, el objetivo es ampliar la cobertura.

El secretario remarcó que las cámaras no solo previenen delitos, sino que son clave para la Justicia, ya que fiscales y jueces recurren a sus registros en investigaciones penales.

En relación a cómo se prepara para encarar el 2026 y cuáles son los principales desafíos, afirmó que son tres ejes en los que se trabajará:

Reforzar el Programa de Protección Ciudadana: “Este año detectamos 700 códigos rojos , es decir, personas con pedido de captura, gracias a los operativos permanentes. Vamos a profundizar ese trabajo”.

Fortalecer la articulación con Nación y fuerzas federales: La provincia continuará afianzando el Plan Güemes, que calificó como “exitoso” y clave para la prevención del delito en zonas críticas.

Incrementar el patrullaje preventivo y combatir los animales sueltos: Se trabajará en los 14 distritos para aumentar la presencia policial en territorio.

Además, Avellaneda destacó el combate a la problemática de animales sueltos: “Este año incautamos más de 1.700 animales en toda la provincia; se triplicó respecto a 2024. Vamos a potenciar ese trabajo para reducir siniestros viales y víctimas fatales”.