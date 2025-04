Guillermo Francos tras el fin del cepo cambiario: “El dólar se mantuvo”

Tras la primera semana sin cepo al dólar, Guillermo Francos recordó las críticas de la expresidenta por el final de las restricciones cambiarias y las acusaciones de una devaluación de 30%. "La propia Kirchner dijo 'Qué devaluación te mandaste, che, Milei'. Pero todo lo que suponía es equivocado", afirmó el jefe de Gabinete, que aclaró que "si hubo devaluación, fue pequeñita".

Este sábado, Cristina Kirchner volvió a cuestionar vía X a Milei. Aunque sin mencionarlo por su nombre, la exvice apuntó contra el Presidente por el impacto de la política económica en los salarios. Sin embargo, Francos señaló otro mensaje de CFK: un tuit en el que anticipaba una devaluación del 30%.

"EL FONDO TE OBLIGÓ y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que 'el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400'…. Daaaaaaale", arrancó el mensaje que le dedicó la presidenta del PJ a Milei el sábado pasado.

Ahora, después de la primera semana sin cepo (con tres días de operación cambiaria, por la Semana Santa), Francos salió a contestarle.

En primer lugar, echó por tierra -en voz del Gobierno- una de las principales hipótesis que Kirchner vertió en sus acusaciones: "Esto que pensaban que el dólar se iba a ir hacia la banda de arriba, o como la propia expresidente Kirchner dijo 'Qué devaluación te mandaste, che, Milei'. Todo lo que suponía, como todo lo que ha supuesto desde que fue gobierno hasta ahora, es todo equivocado".

En medio de las especulaciones por el traslado del aumento del dólar oficial a los productos, Francos sacó pecho: "La realidad es que el dólar se mantuvo, prácticamente, en los mismos valores que ya tenía el oficial. Si hubo una devaluación, fue muy pequeñita. Así como pudo haber una devaluación del peso, en todo momento puede haber una sobrevaluación, ¿no?". Y se explayó, parafraseando uno de los principales lemas del Gobierno: "Porque el dólar está sujeto a la libertad, a la libre oferta y demanda de la moneda extranjera, como los demás productos".

Luego, hizo mención a una de las principales preocupaciones de la sociedad luego del anuncio de Milei y Caputo, que entró en vigencia el pasado lunes: "Los argentinos estamos acostumbrados a juzgar la economía por los vaivenes del dólar... Ninguna de esas cosas se confirmó. Pero sí confirmamos otras cosas. Cuando los productores de alimentos quisieron vender con 10 % de aumento, los argentinos dijeron 'No, hasta acá llegaste, con ese precio no te compro'. Y los productores tuvieron que recalcular y sujetarse a las posibilidades del mercado".

"Cuando les llegaron los precios con aumentos a las grandes cadenas de comercialización, les dijeron 'Pará, flaco, no podes aumentar el 10% así nomás: el dólar no aumentó. No me vengas a cargar a mí por lo que vos pensás que tiene que valer el dólar o lo que cristina cree que tiene que valer el dólar'... Cristina dijo 30%, ¿no?", ironizó Francos, con ironía, en diálogo con Radio Mitre.

El jefe de Gabinete ya había destacado y defendido la gestión económica del Gobierno el miércoles pasado, en el Congreso, cuando fue a hacer su informe de gestión. Este sábado, añadió un pedido: no darle "tanta importancia al dólar".

"La economía argentina no es el dólar; la economía argentina es, más bien, la producción de bienes y servicios y el consumo, y eso está medido en pesos. Eso hay que cambiarlo: por ejemplo, en Brasil no le dan ninguna importancia al dólar, se manejan con el real, y punto. Tenemos que aprender a manejarnos sin estar tan pendientes del dólar, y mucho menos cuando el mundo está convulsionado por los que viene planteando el gobierno de Donald Trump", culminó, con cautela.