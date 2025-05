Ayudemos a Carlos y sus pequeños hijos, su salud está deteriorada y necesita de todo

La vida de Carlos Saca es de puro esfuerzo y sacrificio constante. A cargo de sus dos hijos de 8 y 9 años, con un cuadro de salud complicado busca ayuda de la comunidad para sostener a sus pequeños y darles una mejor vida.

Casi nunca notan que no hay para comer

Saca contó que tiene problemas en las próstatas además de una enfermedad en la piel y en breve debe viajar a Buenos Aires para una nueva intervención, donde deberá permanecer más de 2 meses. "Tengo 57 años, venía bien pero me empecé a sentir mal. Estuve en Salta y tuve que dejar a mis hijos con mi hermana. Cuando volví me habían robado las cosas. Compré más herramientas y a seguir, porque del taller de motos vivo yo".

Pero hoy por su salud está sin poder trabajar "Ya hace dos meses que no puedo trabajar, tengo una enfermedad de la piel y tengo una sonda vesical por las próstatas, hace tres años me pusieron la sonda y ya tengo tres operaciones y me queda una cirugía que tengo que viajar a Buenos Aires. Ahora se me complicó el cuadro en uno de los pies y por eso no puedo trabajar".

Parado en muletas y sin poder generar ingresos en su taller, algo avergonzado, pero con la intención de que sus hijos estén bien, decidió pedir ayuda a la comunidad "Estando bien yo van estar bien mis hijos. Tengo que curarme. Están estudiando mis hijos, en 3° y 4° grado, tienen notas ejemplares. Casi nunca notan que no hay para comer, yo aunque sea un plato de comida le consigo para ellos, ojalá yo no coma pero ellos tienen que comer".

Carlos necesita para su salud unas pomadas para su pie, afectado hoy por la enfermedad y penicilina. Además debe internarse y operarse en Buenos Aires.

A quienes quieran colaborar con este papá que se encuentra en una situación límite pueden hacerlo comunicándose con él al 3873402819.

Por último a través de Mosconi TV, pidió a la Municipalidad de Tartagal, poder continuar con la construcción de módulos, que inició hace 3 año, la cual no pudo tramitar por su cuadro y porque está solo con sus hijos.

Su casa es muy precaria y necesita, por salud un lugar mejor donde vivir y criar a sus hijos.