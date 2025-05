Alberto Castillo, a días de las elecciones: “La principal preocupación es el trabajo”

El próximo domingo 11 de mayo, los salteños volverán a las urnas para elegir autoridades provinciales. En ese contexto, Alberto Castillo, candidato del Frente Liberal Salteño, dialogó con InformateSalta sobre el cierre de campaña, los desafíos del espacio y su mirada sobre la situación provincial.

“Es una campaña bastante distinta a otras”, afirmó Castillo. “Hemos participado en más de 25 municipios, pudimos posicionar a los candidatos y creemos que vamos a lograr unas buenas elecciones. Este espacio nació para quedarse y ahora viene un gran desafío”.

Castillo reconoció que la campaña se dio en un clima particular, marcado por la apatía de muchos ciudadanos. “Hay un poco de desinterés por el ciudadano, ha sido una campaña tranquila. La participación en Salta no está en niveles altos. Comunicación hay, el tema es que se están transformando los modos de comunicarse. Se ha dejado de lado las marchas, los eventos, y ahora las interacciones son por otras vías y mediante lo digital”, explicó.

El dirigente también hizo hincapié en las preocupaciones más profundas de la sociedad salteña. “Es complicado convencer a la gente ya que está muy descreída. La preocupación del salteño pasa por pilares importantes y el principal es el trabajo. Milei hizo un buen trabajo en materia de parar la inflación, en posicionar Argentina, etc. Aun así, vemos que los sectores que se someten a las elecciones están desconectados de la realidad provincial. No estamos generando parques industriales, no estamos generando ideas con fomento fiscales y laborales”.

En ese marco, también abordó el tema de la seguridad. “Tenemos una fuerza muy comprometida, con funcionarios comprometidos, pero que les falta herramientas. Cuando le saquemos esos recursos a áreas irrelevantes que no tienen sentido de existir, se le va a poder dotar con ese presupuesto a áreas importantes como salud, educación, seguridad, etc.”, concluyó.