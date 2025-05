Sin el "Tano" en el banco, el "Cuervo" busca cortar la mala racha ante San Telmo

Central Norte atraviesa un momento delicado en el campeonato. El equipo salteño lleva tres partidos sin conocer la victoria y se encuentra peligrosamente cerca de la zona de descenso, lo que hace que el próximo encuentro ante San Telmo cobre una importancia crucial para su futuro inmediato en la categoría.

Bajo la conducción interina de Facundo Zamarian, el "cuervo" buscará lograr los tres puntos ante San Telmo, que si bien viene de una derrota, se mantiene como uno de los equipos más sólidos del torneo y pelea por ingresar al Reducido.

La presión está del lado de ambos. Para San Telmo, el objetivo es volver a la zona de clasificación, mientras que Central Norte depende de sí mismo para escapar del fondo de la tabla y no complicar aún más su permanencia en la categoría.

En la jornada previa, Chacarita Juniors venció 3-1 a Almirante Brown, un resultado que indirectamente benefició a los salteños. Sin embargo, Central Norte continúa a tres puntos de CADU, que se ubica penúltimo, y necesita imperiosamente ganar para no quedar aún más relegado.

El equipo

No hay indicios del once titular para esta jornada. Pero sin dudas la noticia relevante es que el arquero Alan González, no está en la lista de convocados, pero si Calidad Rodríguez, quien será el titular.

En defensa todo indica que Rinaudo estará por el lateral derecho, Paparelli y Alvacete serían los marcadores centrales y Sanz el lateral izquierdo.

En el mediocampo Emmanuel Gimenez ocupará el círculo central y con muchas posibilidades que aparezca Berrondo, jugador que vuelve a estar entre los concentrados.

En la delantera Lesman y el "Pupi" Ferreyra podrían arrancar desde el minuto cero.