Declaró Gianinna Maradona: “Después de la muerte de mi papá, yo no quería vivir más”

Gianinna Maradona, la hija del Diez, declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego, acompañada por su hijo Benjamín, su hermana Dalma y su madre, Claudia Villafañe. Apuntó contra Luque y todo el equipo médico que impuso la necesidad de una internación domiciliaria.

En un relato desgarrador, dijo que tras la muerte de su padre, el 25 de noviembre de 2020, cayó en una profunda depresión: “Le pedí perdón a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá. Yo quería morirme, no tenía más ganas de nada”.

Cuestionó con dureza la internación domiciliaria en Tigre, señalando que fue “una puesta en escena” impulsada por los médicos imputados Luque, Cosachov y Díaz. “Nunca fue seria, lo dejaron solo, en un lugar feo y oscuro. Nos manipularon”, denunció.

“Estaba muy hinchado, con voz robótica. Yo avisé, pero me decían que era normal”

Contó que vio a su padre con vida por última vez una semana antes de su muerte. “Estaba muy hinchado, con voz robótica. Yo avisé, pero me decían que era normal”. También recordó el dolor que le causó escuchar el audio de la reunión donde se decidió la externación de Maradona: “Fue una manipulación horrible. Nos prometieron cosas que no cumplieron”.

“Ese día me pidió irse conmigo. Se tiró a mis brazos como un nene, pero no me lo pude llevar"

Sobre el cumpleaños del Diez, en octubre de 2020, relató que Diego estaba desorientado y no recordaba la fecha. “Ese día me pidió irse conmigo. Se tiró a mis brazos como un nene, pero no me lo pude llevar. Tenía que cumplir un contrato y la policía nos sacó”.