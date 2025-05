Se terminó el interinato de Herrón: ¿Quién será el próximo DT de Boca?

La derrota ante Independiente en la Bombonera no solo significó la eliminación de Boca Juniors del Torneo Apertura 2025, sino también un punto de quiebre para los hinchas, que hicieron tronar el escarmiento con cánticos dirigidos a la Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme. Y el mensaje fue claro: "Que se vayan todos", retumbó en las tribunas, marcando un límite.

La dirigencia no tardó en reaccionar. Ya tomó una decisión firme: el próximo entrenador debutará sí o sí el 16 de junio en el primer partido del Grupo C del Mundial de Clubes frente a Benfica, en el Hard Rock Stadium de Miami. La urgencia por definir al nuevo DT es total y se intensificó tras la caída con el Rojo.

Fin del interinato de Herrón y cuenta regresiva

La idea inicial era que Mariano Herrón finalizara el campeonato como interino —por cuarta vez en los últimos cinco años—, pero la derrota ante el clásico rival, con un golazo de Álvaro Angulo, aceleró los tiempos. "Vamos a ver qué piensan", dijo el técnico tras el partido, aunque la decisión ya estaba encaminada.

Con el plantel licenciado durante una semana, la dirigencia quiere que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar el lunes 26 de mayo, a tres semanas del estreno en el certamen internacional que Boca comparte con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City.

Gago, una salida que aún no se cerró

Antes de poder anunciar al sucesor, el club deberá resolver la rescindencia legal de Fernando Gago, cuya salida todavía no fue firmada. Desde su entorno afirman que no recibieron llamados para cerrar formalmente el vínculo. Y hasta que eso no ocurra, Boca no podrá oficializar a su nuevo DT, según lo estipulado por la ATFA.

Sin Milito, ¿quiénes siguen en la lista?

El gran apuntado era Gabriel Milito, pero el propio entrenador descartó avanzar por su identificación con Independiente, pese a un contacto reciente con el Consejo de Fútbol. Un duro revés para Riquelme, que lo tenía como principal opción.

En ese contexto, los nombres que siguen en carrera son:

Gustavo Quinteros, campeón con Vélez en 2024, sin club tras su salida de Gremio.

Cristian “Kily” González, excompañero de Román en Boca, recientemente desvinculado de Unión.

Gerardo “Tata” Martino, un viejo conocido que siempre está en el radar.

Miguel Ángel Russo, cuyo regreso depende de si deja su cargo en San Lorenzo, semifinalista del Apertura.

La cuenta regresiva ya comenzó. Boca necesita un nuevo conductor para enderezar el rumbo futbolístico y recuperar la confianza de su gente. El debut internacional está a la vuelta de la esquina, y no hay margen para más errores.