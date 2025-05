¿Fin de ciclo? El técnico del Manchester United definió que hará Alejandro Garnacho

La relación entre el técnico Rubén Amorim y el joven delantero Alejandro Garnacho en el Manchester United atraviesa su peor momento. Según reveló el medio británico The Athletic, el entrenador portugués comunicó al plantel que el argentino no será tenido en cuenta para la próxima temporada y que debe buscar club.

La noticia fue transmitida durante una charla en el centro de entrenamiento de Carrington, en el epílogo de una de las temporadas más flojas del club en la era Premier League.

El detonante habría sido la reciente derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham. Aunque Amorim puso su continuidad a disposición sin reclamar compensaciones, finalmente decidió seguir al frente del equipo.

Sin embargo, esa decisión no incluirá a Garnacho, una de las figuras más destacadas del plantel en los últimos años. El atacante de 20 años dejó entrever su malestar: “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”, declaró tras la caída en Dublín.

El vínculo entre el jugador y el DT venía deteriorado. Ya en diciembre Garnacho y Marcus Rashford habían sido marginados del clásico frente al Manchester City.

El argentino recuperó su lugar y fue titular durante buena parte del semestre, pero varios episodios revelaron la tensión persistente. En febrero, por ejemplo, el joven reaccionó con fastidio al ser reemplazado frente al Ipswich Town, lo que motivó una disculpa pública acompañada de una cena para sus compañeros, según Amorim.

El punto de inflexión habría sido su suplencia en la final continental. Garnacho fue relegado al banco tras una falla clara en la semifinal contra el Athletic Club. El reemplazo por Mason Mount desató críticas, incluida la de su hermano Roberto Garnacho, quien afirmó en redes sociales que el delantero había sido “echado debajo del autobús”.

A este escenario deportivo se suma la presión financiera. Garnacho figura, junto a Kobbie Mainoo, en una lista de jugadores que podrían ser vendidos para cumplir con el Fair Play Financiero. Aunque el club rechazó una oferta del Napoli en el último mercado, no se descartan nuevas negociaciones si llegan propuestas convincentes.

Garnacho llegó al United en 2020, procedente del Atlético de Madrid. En cuatro años acumuló 144 partidos, con 26 goles y 22 asistencias. Fue una de las pocas piezas regulares en una temporada caótica: eliminado tempranamente en Champions, subcampeón de Europa League y relegado al 16º puesto en la Premier.

El caso del argentino no es el único que genera incertidumbre en Old Trafford. Bruno Fernandes también dejó abierta la puerta a una salida: “Si el club considera que es mejor sacar provecho, me iré”, declaró tras la final. Su nombre suena en el Al Hilal saudí.

Consultado sobre el futuro del plantel, Amorim evitó definiciones: “Tenemos un plan para ambos escenarios, con o sin Champions. Sabemos qué tipo de plantilla queremos”. El United cerrará la temporada el domingo ante Aston Villa y luego emprenderá una gira por Asia.