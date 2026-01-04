Nuevo pívot y cinco partidos en casa: El desafío inmediato de Salta Basket

Salta Basket retomará los entrenamientos el próximo lunes 5 de enero, luego del receso por las fiestas, con una novedad que renueva la ilusión en el plantel: la incorporación del pívot estadounidense Tyrus Buckner para encarar la segunda fase de la Liga Argentina.

El interno norteamericano, de 2,02 metros, llega para reforzar una zona determinante del equipo en una etapa decisiva del torneo. Durante la primera parte de la temporada, esa posición fue ocupada principalmente por Nicolás Álvarez y Maximiliano Torino, quienes respondieron con solidez. De acuerdo al reglamento de la competencia, que permite hasta siete fichas mayores, Torino cederá su lugar al extranjero, aunque continuará formando parte del plantel.

El conjunto dirigido por Ricardo De Cecco cerró una muy buena primera fase, con un balance de ocho triunfos y cuatro derrotas, rendimiento que le permitió ubicarse entre los protagonistas de la Conferencia Norte y consolidar su candidatura.

En lo inmediato, Salta Basket tendrá una seguidilla determinante como local. A partir del 15 de enero, disputará cinco encuentros en el Estadio Delmi, una serie que puede resultar clave para sostener la regularidad y escalar posiciones en la tabla. El equipo recibirá a Estudiantes de Tucumán, Hindú Club de Córdoba, Comunicaciones de Mercedes, Fusión Riojana y Rivadavia de Mendoza, en un tramo que pondrá a prueba su fortaleza en casa.

La rápida adaptación de Buckner a los esquemas del cuerpo técnico será uno de los aspectos a seguir. El nuevo refuerzo llega con antecedentes recientes de alto nivel: nació en Chicago, tiene 24 años y viene de consagrarse campeón en Perú con el Club Liga Claretiana, donde cumplió un rol protagónico.

Con una estructura que combina jugadores nacionales —varios de ellos salteños— y extranjeros como Chance Hunter, goleador del equipo desde el inicio de la temporada, Salta Basket encara la segunda mitad del campeonato con renovadas expectativas y el objetivo firme de seguir soñando con el ascenso.