Tras el escándalo, la familia de Maradona impulsará un juicio político contra la jueza Makintach

La familia de Diego Maradona, con la representación del abogado Fernando Burlando, impulsará un juicio político contra la jueza Julieta Makintach y los otros magistrados que integran el tribunal, quienes están a cargo del juicio que busca determinar las responsabilidades del legendario capitán de la Selección Argentina.

Según anticipó Burlando, se presentará un pedido de jury contra la jueza sospechada de colaborar con un documental clandestino sobre el proceso judicial, y su presunto acuerdo con una productora audiovisual para registrar los hechos. Todo esto se habría hecho a espaldas de las partes involucradas.

“Voy a pedir su juicio político y de los otros dos jueces”, afirmó hoy en diálogo con radio Mitre sobre Makintach y los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.

La denuncia contra Makintach ya escaló al ámbito judicial tras una presentación penal de Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona, respectivamente. Ahora, un equipo de fiscales busca determinar si la jueza autorizó a dos personas o más a ingresar a las audiencias y recopilar material para una grabación.

El expediente está cargo de las fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Cecilia Chaieb y del fiscal José Amallo, de la UFI descentralizada de General Pacheco. Los funcionarios judiciales intentan esclarecer si la jueza Makintach permitió la grabación del juicio, cuyo elemento central es un video que muestra a una persona registrando imágenes en la sala de audiencias, lo que está estrictamente prohibido.

Ahora bien, no solo Makintach quedó bajo la lupa de su actuación con presunta falta de ética. También quedaron bajo la mira los otros dos jueces por “desconocer esta situación”. “Para ellos, es algo muy difícil de entender. En una casa chica, pequeña, como es este tribunal, cada uno sabe qué es lo que hace el otro. Es muy difícil que ellos hayan desconocido que la doctora estaba haciendo este tipo de situaciones. Y lo mismo cuando le cedieron la presidencia. Estas maniobras que se ejecutaron me genera mucha sospecha, de cara a la sanidad del juicio”, señaló Burlando.

Los jueces a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio, interrumpido por al menos siete días, está programado para reanudarse el próximo martes, a las 10.30, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la participación de la jueza en el escándalo de la grabación clandestina. Lo cierto es que el proceso judicial corre riesgo de caerse.

Detrás del debate judicial hubo movimientos que acreditan más sospechas. El jueves que se desató el escándalo, el juez Savarino paso de dirigir el tribunal a ser vocal, y la jueza Makintach tomó el rol de jueza coordinadora del debate. La única explicación fue que se trató de “una cuestión administrativa”. Sin embargo, este tipo de cambios no están previstos en el código procesal, y es algo atípico. A partir de allí, las partes involucradas en el juicio presentaron quejas y recusaciones por lo que estaba ocurriendo. Según Burlando, este tipo de actuaciones daría lugar a los acusados impugnar una futura condena.

“Si seguíamos el juicio, tal vez hubiesen logrado los acusados la impunidad, a través de la prescripción” de la causa, imaginó el abogado. “El juicio no puede continuar con estos jueces”, dijo, al cuestionar la imparcialidad y credibilidad del tribunal.

La investigación sobre el accionar de Makintach tiene como prueba principal un video del primer día del juicio, en el que se ve a un hombre pelado grabando a escondidas en la sala. Esta filmación es la prueba de que había un grupo infiltrado registrando imágenes durante el debate.

En la filmación, se ve a una policía que le llama la atención a esta persona y le pide guardar la cámara. Él lo hace, pero no sin antes mirar a una mujer sentada detrás de él y a un hombre canoso con lentes negros que estaba a su derecha. Todos parecerían ser cómplices.

Según Burlando, todo el escándalo generó una “revictimización” de Dalma, Gianinna y Jana Maradona. ”Dalma y Gianina no lo entendían al principio, Claudia todavía no lo entiende y está angustiada. Todavía me sigue peleando. ¿Sabés por qué? Porque es quien tiene que ver nuevamente llorar a sus hijas. La familia no merece eso ni jueces de esta entidad“, remarcó.

“Mi intención es que la justicia dé un ejemplo de una vez por todas. No tenemos que hacer chapucerillos jurídicos”, sostuvo el abogado. “Lo que queda es sanear, ver quién va a responder por toda esta demora, este dolor provocado. También estamos nosotros como parte, por la irresponsabilidad de un funcionario, no podemos nosotros pasar nuestra vida en los tribunales litigando”, concluyó.

Hasta ahora, la jueza Julieta Mackintach negó haber autorizado el presunto documental. Sin embargo, María Lía, la amiga de la infancia de Makintach identificada por la Justicia como una de las personas detrás del presunto film sobre el juicio del Diez, presentó un descargo en la causa donde aclaró que grabar fue idea suya. Contó que su intención no era hacer un proyecto sobre el caso de Maradona, sino simplemente “una entrevista amateur” a su amiga.

La jueza enfrenta una denuncia de la familia Maradona por los delitos abuso de autoridad, prevaricato, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. /Infobae