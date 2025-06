Según Guaymas, más de 300 empresas cerraron en Salta desde la gestión de Milei

En un balance de la gestión del Gobierno nacional a cargo de Javier Milei, el ex secretario de la CGT Salta, Jorge Guaymas, se expidió sobre las consecuencias de las medidas implementadas desde diciembre del 2023.

“Se habla de más de 300 empresas que cerraron en Salta desde diciembre del 2023” comentó tajante Guaymas, advirtiendo que se perdieron más de 6.500 empleos formales durante ese periodo en la provincia.

La construcción y el transporte fueron los rubros que mayor pérdida de empleo tuvieron, marcando como la parte administrativa y los apoyos de este sistema fueron afectados. Recordamos que muchos subsidios fueron recortados de parte de Nación, debiendo hacerse cargo las provincias, en el caso local, de los subsidios al transporte o el incentivo docente.

En diálogo con FM Aries, indicó que los sectores más afectados fueron el turismo, la construcción y el comercio, sobre todo teniendo en cuenta que Salta es una empresa donde el turismo tiene un rol importante.

La causa principal, señaló Guaymas, fue la combinación de la caída de consumo interno, la falta de poder adquisitivo de la población y la paralización de la obra pública.

“Cuando falta la obra pública seguramente que falta una gran porción de una mano de obra” indicó que la construcción le daba al hombre o joven la posibilidad de estar ocupado y no llegue a las adicciones.

Se mostró en contra del manejo del Gobierno nacional, donde decide no pagar a los jubilados para evitar “fundir al país” pero no explica a donde va lo recaudado del impuesto del tabaco: “es muy fácil sacar de ahí, de la timba financiera, de los juegos, no, eso no se toca”.

Hizo hincapié que las medidas económicas de Milei no se plasman en la realidad del vecino: “El impacto en la economía se refleja en la realidad y la realidad cuando nos dicen permanente un punto, cuando vos vas al super ves que no es un punto que subió, sube la carne, la mercadería, el combustible, los impuestos” finalizó.