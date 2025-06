Tremendo: Un campeón del mundo destrozó a Franco Mastantuono

A falta de confirmación oficial por parte del Real Madrid, todo parece indicar que Franco Mastantuono será nuevo jugador del Merengue. El delantero de River, que debutó con la Selección Argentina el jueves pasado frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, fue duramente criticado por un campeón del mundo: lo acusó de no haber "ganado nada" y advirtió que todavía hay que darle tiempo para que muestre todas sus cualidades.

Bertoni todavía no se entusiasma con Mastantuono

El responsable de los polémicos dichos fue Daniel Bertoni, ídolo de Independiente y quien supo bordar la segunda estrella del combinado nacional en México 1986. En el marco de una entrevista radial, el exartillero comparó al pichón de crack con Endrick, la joya brasileña: "Tiene carácter, presencia, pero aún no hizo nada. Es un jugador que tiene un proyecto, como pasó en Palmeiras. Hablaban de que era un fenómeno y ahora casi no juega, y creo que le va a pasar lo mismo".

A la espera de sumar más minutos con la Albiceleste en el duelo frente a Colombia, el chico de 17 años ya exhibió su potencial con la casaca del Millonario y también con las juveniles del elenco celeste y blanco. Sin embargo, el ganador de tres Copas Libertadores con el Rojo pidió paciencia: "Su convocatoria le va a hacer bien para ver a qué altura está en estos momentos, sobre todo con alguien como Lionel Scaloni como DT. Para mí le falta un poco, pero es un tipo con mucha calidad".

El exfutbolista, que tuvo pasos por conjuntos europeos como Nápoli, Sevilla y Fiorentina, destacó que Argentina sigue siendo el mejor seleccionado del planeta, incluso por encima de otros del Viejo Continente: "Me parece que es claramente superior. Creo que hay pocas que puedan igualarla futbolísticamente, pero la generación se está terminando y viene apareciendo una nueva. Esperemos que se siga haciendo respetar".

🚨🤍 BREAKING: Franco Mastantuono to Real Madrid, here we go! Argentinian top talent will join Madrid on six year deal.



$45m fee to be paid in installments. ⭐️🇦🇷



Formal steps to follow next week with River Plate now asking for Franco to play Club World Cup then leave in August. pic.twitter.com/PDgYV3u6g2