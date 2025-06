Messi filmó una publicidad con una estrella del fútbol americano

Encuentro estelar se produjo en las últimas horas cuando Lionel Messi filmó una publicidad para Adidas junto con una estrella de la NFL, la liga de fútbol americano estadounidense.

Buena onda y bromas reinaron durante la filmación entre el crack albiceleste y Patrick Mahomes, el mariscal de campo del equipo de Kansas City Chiefs.

En el spot publicitario, de 45 segundos de duración, se ve a estas superestrellas del deporte en un gimnasio trotandoendo sobre la cinta.

Lionel Messi and Patrick Mahomes star in adidas’ new “You Got This” short film 🐐🔥 pic.twitter.com/w11z6UGUKs