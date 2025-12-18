Mitre y Ceferino definen esta noche la Finalísima de la Liga Salteña en el Martearena

Mitre y Ceferino se enfrentarán esta noche desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena, en la primera Finalísima de la Liga Salteña de Fútbol, que consagrará al campeón anual de la Primera División.

El partido reúne a los ganadores del Torneo Apertura y Clausura y marcará un hito en la historia de la competencia local.

Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña, confirmó que este nuevo título ya forma parte del reglamento y se disputará de manera permanente. “Este campeonato va a quedar para siempre en la historia de la Liga, como un tercer título oficial. Se define entre el campeón del Apertura y el del Clausura cuando no son el mismo equipo, como ocurre en esta temporada”, explicó.

Chibán también agradeció a la Agencia de Deportes por la cesión del estadio y destacó la importancia institucional del duelo. “Estamos muy contentos de oficializar este nuevo torneo y de resaltar el presente de Mitre y, especialmente, de Ceferino, que en solo dos años de vida ya consiguió dos campeonatos, algo histórico para una institución tan joven”, señaló.

En ese sentido, el titular de la Liga remarcó el mérito del club del barrio Ceferino, no solo por sus logros deportivos, sino también por su estructura. “Es un club nuevo que participa en 12 divisiones todos los fines de semana, movilizando a casi 200 jugadores, cumpliendo con una función social clave y con todas las exigencias de la Liga. Eso le da un doble valor a sus títulos”, concluyó.