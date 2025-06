Un milagro entre tanto dolor: los órganos de Thiago Medina, el niño baleado en La Matanza, salvaron cuatro vidas

Ya no es lo mismo sin Thiago Benjamín Medina Correa. La conmoción que provocó la muerte del niño de siete años en Ciudad Evita, tras recibir un balazo en su cabeza por parte de un policía que se resistía a un robo, dejó un dolor que no cesará jamás. Sin embargo, su familia logró realizar un acto de amor entre tanto corazón estrujado: donó los órganos de su nene, quien pudo salvar cuatro vidas con tamaña decisión.

Este viernes, personal del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) le comunicó a la madre de Thiago, Daira Medina, que la ablación de los órganos del niño, ordenada por el juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Occhipinti y facilitada por sus padres posibilitó que cuatro personas en lista de espera recuperaran su calidad de vida.

"El corazón lo recibió un nene de 4 años, el riñón izquierdo, un nene de 5 años; el hígado se implantó en una nena de 13 años; y el riñón derecho en una mujer de 46 años. Todas estas personas recuperaron su calidad de vida gracias al enorme gesto de amor tuyo y de Fabián. Thiago salvó vidas", se observó en uno de los estados de WhatsApp de Daira.

La decisión de los padres, Daira y Fabián Correa no fue fácil. Thiago había sido trasladado primero al Hospital Balestrini el miércoles pasado por la noche tras ser herido de gravedad mientras esperaba el colectivo con su papá, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permanecía en estado crítico y con asistencia mecánica. El viernes pasado, había sido operado por un neurocirujano, y las posibilidades de vida se apagaron con la peor de las noticias. En medio de tanto dolor, personal de Incucai se acercó al nosoconmio para abordar la posibilidad de la donación de órganos de Thiago, ya que le habían diagnosticado muerte cerebral. El acto de amor de sus padres fue trascendental.

Un posteo de la mamá de Thiago.

En diálogo con C5N, la madre de Thiago contó sus sensaciones tras recibir la noticia: "Mi pequeño salvó 4 vidas, qué decisión tan difícil tomamos. Yo di una segunda oportunidad a esas personas, también. Yo no tuve la oportunidad con Thiaguito, pero decidí dar oportunidad a las personas que también estaban en riesgo de vida y necesitaban un órgano. Así que colaboré con eso. Y estoy muy orgullosa de la decisión que tomamos junto al padre".

Además, agregó: "Me costó mucho, si Thiaguito tenía que irse de este mundo, yo quería que se vaya entero, como Dios me lo mandó. Pero tampoco quería dejar de ser egoísta, y no dar oportunidad a otras personas que lo necesitan. Aún sabiendo que mi hijo no se iba a salvar, tomé esa decisión. Así que para mí fue muy importante".

En cuanto a la donación de órganos, Daira dejó un mensaje para que otros se animen a tomar la decisión en medio de un dolor infinito por la pérdida de un ser querido: "Es ejemplo esto también, que le sirva a otras personas también que están en situación de perder a un ser querido y optar también por salvar otras vidas. Me gustaría el día mañana que esta nota llegue a las personas que recibieran el órgano de mi hijo, para nosotros como familia, poder contactarnos con ellos. Sería hermoso poder conocer a esas personas. Yo tengo fe de que así va a ser el día de mañana. Ver al nenito con el corazón de mi hijo latiendo

Finalmente, concluyó: "Es una manera de poder sentir a Thiago, latiendo en otro cuerpo". /C5N