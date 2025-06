Crisis en las pymes salteñas: "Se perdieron 6000 puestos de trabajo formales en 2025"

Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Salta, advirtió en diálogo con InformateSalta sobre la crítica situación que atraviesa el sector y confirmó la pérdida de 6000 puestos de trabajo formales en la provincia en lo que va del 2025. Los rubros más afectados fueron los de comercio al público y el de turismo - gastronómico.

“Nos interesa más que la pérdida en sí misma, entender por qué sucede. La fórmula de altos costos con bajo consumo es insostenible. Las empresas están todas en estado de alta sensibilidad”, expresó.

Pellegrini explicó que muchas pymes venían sosteniéndose desde el año pasado con recursos propios, pero que ese “año de esperanza” llevó a una descapitalización profunda. “Llega un momento en el que los empleados ya no se pueden mantener y ahí se genera esta salida”, remarcó.

“Un hotel que el año pasado necesitaba 30% de ocupación para cubrir costos, hoy necesita 60%"

Los sectores más afectados son el comercio al público, como panaderías, carnicerías o zapaterías, y el turístico-gastronómico. “Un hotel que el año pasado necesitaba 30% de ocupación para cubrir costos, hoy necesita 60%. Eso significa que apenas cambia plata, no genera ingresos. Y cuando no hay reservas, directamente no abren. Cada cierre representa un puesto menos en limpieza, recepción, cocina”, describió.

Además del ajuste interno de las empresas, se suma el cierre de alrededor de 200 pymes. “Parte de esos 6000 empleos perdidos corresponden a empresas que ya no existen, no solo a reducción de costos”, advirtió.

Consultado sobre el impacto de la apertura de importaciones, Pellegrini fue claro: “No lo vemos como parte del problema. Es un nuevo ciclo. Algunas pymes se perjudican, otras se potencian. El problema sería la velocidad de los cambios, ahí es donde se necesita previsibilidad”.

El presidente de la Cámara consideró que, si bien desde la institución no pueden tomar medidas directas, sí trabajan para acompañar la reconversión de sus asociados. “Lo que creemos es que la solución no está en sostener el empleo, sino en sostener el consumo. Si el argentino no puede consumir, hay que buscar valor agregado afuera: en otras provincias o incluso en mercados internacionales”.

"La solución no está en sostener el empleo, sino en sostener el consumo"

Sobre los pedidos al Gobierno, enumeró dos claves: reducción de impuestos y control del comercio ilegal. “Necesitamos que la baja de impuestos se acelere. Hoy un empleado cuesta casi el doble por la carga impositiva. Y el comercio informal genera una competencia desleal con las pymes que sí tributan”, planteó.

Finalmente, Pellegrini aseguró que si bien el sector es por naturaleza optimista, aún no hay indicadores que anticipen una mejora rápida y clara. “Esperamos un cambio de rumbo, pero lo hacemos desde el deseo, no desde un dato concreto. Lo que falta es dinero real circulando. Y eso no se soluciona de un día para el otro”.