Vas a poder importar el auto 0 km que quieras: Cuánto te puede costar traer un modelo de EEUU

El Gobierno nacional anunció una medida largamente reclamada por distintos actores del sector automotor: la posibilidad de importar autos de forma particular, tanto 0km como usados, a través de un régimen simplificado.

La iniciativa, que fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, eliminará la obligatoriedad de comprar a través de concesionarias o terminales y promete reducir trabas burocráticas.

Durante una entrevista en Neura, el funcionario explicó el nuevo enfoque: si un vehículo puede circular legalmente en Europa o Estados Unidos, también debería poder hacerlo en Argentina.

"Le facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo. Antes te pedían una cosa que se llama una licencia. Ahora, hacés una suerte de VTV acá y se acabó la historia", resumió.

Cuánto costará importar un auto 0km por cuenta propia y qué tener en cuenta

La flexibilización forma parte de un plan más amplio de desregulación del comercio exterior, con el que el Gobierno busca bajar costos tanto para consumidores como para sectores productivos.

A su vez, se autorizará también la importación de vehículos de trabajo usados, como camiones para operaciones petroleras o maquinaria minera, algo que despertó fuerte interés en zonas como Vaca Muerta.

El aspecto clave para quienes evalúan traer un vehículo del exterior es el costo total. Aunque el nuevo esquema simplifica el trámite, el ahorro no siempre es tan grande como se espera.

En los casos de autos provenientes de fuera del Mercosur o México (extra zona), como podría ser por ejemplo Estados Unidos, los cargos se suman así:

Precio FOB (valor en puerto de origen)

u$s2.500 por flete y seguro

35% de arancel de importación

3% de tasa estadística

u$s1.000 por logística local

Cerca de 10% en impuestos (Ingresos Brutos, Ganancias, tributos provinciales y municipales)

21% de IVA

Por ejemplo, un auto con un precio FOB de u$s15.000 termina costando en Argentina alrededor de u$s45.000 con el sistema tradicional.

Si el modelo está dentro del cupo de 50.000 unidades híbridas o eléctricas exentas de aranceles, el valor final baja a unos u$s36.000.

Con el nuevo régimen particular, se eliminan márgenes de intermediarios, pero también hay factores que encarecen la operación.

Las fábricas no venden autos directamente a consumidores individuales, lo que obliga a comprarlos a través de un concesionario en el país de origen, encareciendo el valor inicial. Además, flete y seguro son más caros al tratarse de una sola unidad.

En resumen: un vehículo que un importador oficial consigue por u$s15.000 FOB puede terminar costándole a un particular u$s20.000 o más, y con los demás cargos incluidos, el precio final oscila entre u$s40.000 y u$s45.000.

Cambios en los trámites y qué aspectos tener en cuenta

Aunque el anuncio fue público, la implementación práctica aún depende de la reglamentación técnica, que deberá ser emitida por la Secretaría de Industria y Comercio. Por ahora, importar un vehículo por cuenta propia sigue siendo legal, pero muy difícil sin el respaldo de una estructura empresarial.

Actualmente, para que un auto circule en Argentina debe contar con dos licencias: la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), otorgada por el INTI, y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que depende de la Subsecretaría de Ambiente. Estos trámites son costosos y lentos, y por lo general solo los gestionan terminales o importadores registrados.

La reforma anunciada por Sturzenegger introduce una figura nueva: el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que reemplazaría a la LCM bajo la Ley Nacional de Tránsito. El CSV permitiría una validación automática de autos que cumplan normas internacionales reconocidas por el Estado argentino, agilizando el proceso.

Más allá del costo, hay otras variables a tener en cuenta. Una es la adaptación mecánica del auto a las condiciones locales: tipo de combustible, normas de emisión (Euro 5 en Argentina) y estado de las rutas. Si el vehículo no fue preparado para ese entorno, puede fallar o incluso quedar fuera de garantía.

Otro punto importante es el acceso a la documentación técnica. El nuevo régimen propone un sistema de homologaciones abiertas, con las especificaciones de modelos comercializados en el país disponibles para consulta pública. Para modelos que no se venden en Argentina, el comprador deberá conseguir la documentación directamente del fabricante o del país de origen.

Sin embargo, esto no garantiza el éxito del trámite. Algunos autos vendidos en otros países pueden no incluir equipamiento obligatorio en Argentina, como el control de estabilidad (ESP). Así, un mismo modelo puede estar aprobado en Europa pero no cumplir los requisitos locales si se trata de una versión distinta.

Qué pasará con los autos usados

El Gobierno también analiza ampliar la importación de autos usados, bajo condiciones más accesibles. Esto permitiría traer modelos que no se venden localmente, aunque con riesgos adicionales.

Uno de los principales es la falta de repuestos. Si el vehículo no tiene presencia oficial en Argentina, cualquier reparación implicará importar las piezas, lo que encarece y demora el servicio. Además, las aseguradoras suelen ofrecer pólizas más caras o limitadas a cobertura contra terceros.

Este riesgo se agudiza en vehículos de trabajo. Por eso, la habilitación para importar camiones usados o repuestos puede representar un alivio económico para sectores como la minería o el petróleo. Según Sturzenegger, algunos operadores estiman que podrán reducir sus costos operativos hasta en un 40% gracias a esta flexibilización. /iProfesional