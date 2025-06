Viaje de egresados: Camboriú es más barato que Bariloche, ¿cuál eligen los salteños?

Egresados del secundario ya van palpitando sus esperados viajes, es que uno de los destinos, Bariloche, ya comenzó a recibir a sus primeros grupos de estudiantes, pero según informaron desde Buenos Aires Camboriú es más accesible en términos económicos.

Según estos datos, Bariloche costaría como mínimo $2.400.000, mientras que Camboriú saldría alrededor de un 15% menos.

Desde InformateSalta nos comunicamos con una reconocida agencia que ofrece ambas opciones de viaje de egresados, para conocer si Bariloche es más caro que Camboriú y cuál el destino favorito de los salteños.

En relación a Bariloche, los alumnos que empezaron a abonar en 2023, pagaron alrededor de $750.000 y $800.000, mientras que aquellos que se sumaron este año debe hacer frente a $2.500.000. En el caso de Camboriú, la empresa lleva a la primera camada de estudiantes a este destino, costando alrededor de $2.400.000 el viaje. Cabe aclarar que en ambos casos la empresa ofrece viajes privados sin escalas y pesificados.

En cuanto a las formas de pago, los padres o tutores cuentan con planes de 26, 10, y hasta 3 cuotas dependiendo de la opción que elija la familia, contando con descuentos de pagar menor cantidad de cuotas.

Si bien Camboriú tiene un costo menor en relación a Bariloche, los salteños siguen optando por el tradicional viaje de egresados dentro del país y conocer la nieve.

“No hay otra forma de conocer Bariloche, no de la misma manera que en egresados, si vas como turista individual no vas a poder entrar a boliches, hay muchas cosas que solo las podés hacer de egresados” dijeron a nuestro medio.

Ahora, esta preferencia también recae en que algunos salteños pudieron disfrutar de la playa en este ultimo tiempo.

El 80% de egresados va a Bariloche y un 20% a Camboriú.

Más de 10 vuelos partirán de Salta a Bariloche: “Las expectativas son muy buenas, la gente está contenta, llevamos chicos desde Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Embarcación, Pichanal, Mosconi, Metán, J. V. González, Rosario de la Frontera”, concluyó.