Tucanes heridos en Metán: llegaron con fracturas en las alas tras ser atacados

Metán enfrenta por esta época un problema ambiental, relacionado a los ataques perpetrados por vecinos en contra tucanes. Estas aves, según se conoció tienen una población grande en dicha localidad como así también en Embarcación.

Cuando los animales son atacados, existe una vecina que ha tomado la iniciativa de rescatarlos y tratar de darles asistencia, Natalia Chancalay quien a su vez busca la ayuda, en Salta de la médica vetirinaria, Milagros Esquiu, especialista en aves, con la cual InformateSalta dialogó, buscando conocer un poco más de la problemática.

"No es la primera vez, en Metán se agreden bastante seguido. Por un lado porque son aves un poco dañinas, fructivoros, comen frutas, entonces muchos productores, mucha gente que tiene plantaciones, las hondea, las apedrea. Hay niños que por ahí lo hacen o gente que por ahí no tienen mucha cultura de lo que es cuidar el medio ambiente, las lastima".

La especialista confirmó que hace unos días recibió dos ejemplares desde Metán y trabaja en su recuperación "voy de a poco, son aves suceptibles, estresables. Ambas tienen fractura de alas, recién hoy les voy a hacer las radriografías, ayer les dí un día de adaptación, porque vienen muy estresadas, son dos horas de viajes, por ahí vienen muy nerviosas, entonces la manipulación las estresa mucho, así que bueno voy de a poco, en base a lo que veamos de las placas vamos a ver que podemos hacer".

Consultada por las heridas más comunes que atiende en los tucanes, contó "son en alas y pico, generalmente las que atendí tenían traumatismo. Si bien en Metán hay veterinarios pero no se especializan en aves. Cuando son golpes leves lo resolvemos en la zona, les digo que hacer y les he dado charlas sobre el manejo de aves. Si se pueden resolver en el lugar mejor para no estresar".

En cuanto a los tiempos de rehabilitación explicó que depende del diagnóstico "por ejemplo, una fractura de ala hay que ver si es posible un tratamiento quirúrgico, son como tres semanas o un mes de rehabilitación y si no pudiera volar hay que hablar con fauna o alguna reserva para que los reciba, que estén bajo un cuidado humano pero en un lugar más natural, es muy vulnerable".

Respecto a su longevidad, Esquiu dijo "está estipulada entre 15, 18 y hasta 20 años, dependendiendo de las condiciones. Capaz en vía natural menos años" y agregó "una de los problemas de salud que enfrentan es la enfermedad hemocromatosis, que es por el exceso de hierro, entonces la alimentación en ellos es importante, no pueden comer cíttricos, es una de la especie de aves más vulnerable en contraer esta enfermedad".