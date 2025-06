Indignación en el dique: Mataron a balazos a un tucán

En el acceso al Dique Las Lomitas en Campo Quijano, sucedió un lamentable hecho. Encontraron un tucán muerto.

El ave apareció muerta con impactos de balas y generó el malestar de los vecinos y turistas que llegaron el fin de semana por la zona.

Según expresaron desde la red "Área de Conservación Dique Las Lomitas", en toda la provincia de Salta la caza de tucanes está prohibida por ley y se considera un delito ambiental. Las multas por dañar a estas especies oscilan entre $400.000 y $600.000.

"¿Cuándo entenderán que los tucanes no se cazan, no se comen y no se enjaulan? Que su belleza está en verlos libres, volando entre los árboles, no muertos por diversión o ignorancia", publicaron con tristeza en La llave del portal.