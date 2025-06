Con el frío, sube la compra de remedios pero baja al 60% la vacunación antrigripal

El frío se siente y se disfruta en Salta, anticipando la llegada en pocas horas de la época invernal, la cual conlleva por estos días el inevitable incremento de casos de gripes, tos, estornudos y demás enfermedades estacionales. Ese escenario implica más ventas de remedios en las farmacias, pero con un descenso notable de vacunación antigripal.

Así lo comentó Susana Carrasco, de la Cámara de Farmacias quien al charlar con InformateSalta, señaló que con esta época de bajas temperaturas y enfermedades implica más ventas de remedios. "Así como el verano se caracteriza por las alergias de piel, las quemaduras de sol, el invierno se caracteriza por este antialérgicos, descongestivos, antigripales, antifebriles, antitusivos", enlistó.

A esto agregó que la gran mayoría de los clientes llegan con una medicación decidida, requiriendo los antigripales, los productos para la tos y demás, mientras que en menor porcentaje, llegan con una prescripción del médico "que es lo ideal, muy poca gente consulta o se asesora qué puede tomar".

Consultada si son más los remedios para adultos o para chicos los que se están expidiendo, Carrasco confirmó que "para adultos son los que más salen, es la gente que sale a trabajar, la que está más expuesta; en el caso de los chicos, los que están en edad escolar son quienes se contagian y en las escuelas".

Una cuestión que ponderó es que los salteños están demandando alcohol en gel y barbijo, los cuales usan producto de lo aprendido en los tiempos de la pandemia del COVID-19. "Hay mucha más precaución en ese sentido, ante algún síntoma gripal solitos se ponen los barbijos, también para los chicos en el colegio, hay una demanda de estos productos", subrayó.

Lo que no es positivo es que, a contramano de esa prevención, cayó la demanda de dosis antrigipales, por tanto las farmacias no están pidiendo stock y evitan desperdiciar las unidades que deben destruirse. "Se perdió el tema de la vacunación, poca gente se vacuna, incluso los mismos afiliados del PAMI, bajó más del 60%, por eso las farmacias no piden más, para no terminar tirando el montón", contó para concluir.