Egresados estafados: Pagaron la ropa de promo y siguen esperando

Padres y estudiantes del Colegio Fe y Alegría, ubicado en barrio Solidaridad, reclamaron a la empresa Textil Salta por incumplimientos en la entrega de "la ropa de la promo".

Según relató Camila al sitio "Pue", se acordó un precio de $120.000 por el combo completo que incluía chomba, campera y buzo, pactado en noviembre de 2024. Pero nunca cumplieron con lo prometido.

"Primero nos dijeron que las chombas estarían el 11 de marzo, después el 15, luego el 19 y finalmente el 20. Pero cuando llegaron, estaban mal hechas. Pedimos un modelo oversize y nos entregaron prendas chicas o con talles desproporcionados", explicó Camila.

La situación se agravó cuando algunos padres reclamaron en el local por los errores y recibieron como respuesta la amenaza de ser denunciados por "faltas de respeto".

"Desde abril estoy esperando que me respondan si me van a entregar o devolver el dinero. No contestan los mensajes y tienen el local cerrado", lamentó.

Por ahora, varias familias evalúan realizar denuncias formales ante organismos de defensa del consumidor, mientras los estudiantes siguen esperando los uniformes que debían tener listos hace meses.