Advierten sobre el uso excesivo de pantallas en menores y adolescentes

Desde hace algunos años como sociedad enfrentamos una fuerte paradoja o dicotomia, sobre el uso de tecnologia o dispositvos en general pero también particularmente entre nuestros menores o jóvenes y como se ven afectados en un amplio sentido fisico-mental.

InformateSalta buscó la palabra de un profesional en la rama de la Neurogología, especialista en el sueño, el doctor Juan Pablo Zorrilla quien nos explicó cómo afecta el uso de la pantalla según la edad. "El uso de pantalla lo podría dividir en distintas edades, cuando el ser humano es un un niño, inclusive un adolescente, porque es un cerebro en formación, lo más importante en el desarrollo del cerebro, el lóbulo frontal, donde se desarrollan las conductas inhibitorias, que mucha veces llevan a una conducta social a veces cuando no están bien desarolladas, inaceptables, es lo que vemos con las pantallas".

Aseguró que en su consultorio, como así también en charlas "cuando uno habla con pacientes, en adolescentes, para ellos es imposible pensar la vida sin internet. "Antes teníamos que esperar hasta las 6 de la tarde para ver el dibujito animado, sabíamos que nuestros padres nos ponían una penitencia, y se cumplía, nosotros teníamos que esperar para esa recompensa y eso va generando un ejerciciio en el cerebro, que permite sobre todo el manejo de las emociones".

El especialista aseguró que la ansiedad y falta de sueño, se deben a la inmediatez como así tambíen a la luz de las pantallas. "Hoy vemos cuando a un chico se le acaba la batería el despiole en la familia, buscando un cargador, eso, la inmediatez, la falta de las espera, genera ansiedad, porque el cerebro no está preparado para esperar. Sumado a esto la luz de la pantalla genera la inhibición de la producción de una hormona que se llama melatonina, que es un inductor de sueño. Nosotros tenemos que dormir de noche".

Respecto a la melatonina dijo "se empieza a producir cuando va aterdeciendo, entonces el hecho de poner yo una pantalla, esa luz inhibie la producción y no duerme bien y al no dormir bien, no va poder tomar buenas decisiones. Estos desordenes de salud mental como insomnio, insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento, trastorno de ansiedad, falta de manejo de emociones, iracibilidad, es muy grave".

El neurólogo advirtió "Todo cambió muy drásticamente para el cerebro, la tecnología va generar demensia en los jovenes. El cerebro es un músculo que debe ejercitarse y que por sí mismo es vago, no te dice anda correr, movete y es mal pensado. Hoy el GPS te dice dobla la izquierda y vos estás viendo que es contramano y la gente dobla. Le estamos confiando nuestras funciones intelectuales a nuestros dispositivos, no sabemos números de teléfonos".

Padres sin gobernanza y la necesidad de la actividad física que motive

Consideró que "hay que adecuarse, creo que la tecnología vino ayudarnos, tenemos que saber utilizarla. Nosotros hemos perdido la gobernanza de los hijos, que es otro inconveniente, entonces si los padres no tienen gobernanza sobre los hijos los maestros tampoco las van a tener, los jefes tampoco la van a tener".

El neurologo analizó "Hoy tener hijos es tener un trabajo, antes no era un trabajo. Un cerebro sin normas y sin necesidad es un resultado malísimo, y las normas se ponen en la casa y una norma genera un conflicto y ese conflicto lo tiene que resolver un Juez y el juez es los padres, no tenemos que buscar, hay pautas, hay compromisos, hay cosas que son no negociables, lo negociable es el sueño, la actividad física, como padres hay que estar porque hoy en día los chicos se suicidan".

Zorrilla destacó que: "la actiidad física es correctiva y correctiva desde pares, la norma de pares es importante. Recomendó el deporte en equipo ya que es la vida misma, que es lo que fortalece y te permite estar en sociedad. Entonces el hacer una actividad cotidiana genera un hábito y ese hábito se consolida en una parte en el concoimiento".

Por último recomendó que en niños menores de 5 años el uso de pantallas sea solo con fines pedagógicos y sin dudas limitado en el tiempo.