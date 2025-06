Alpine apuesta por Colapinto y se complica el regreso de Jack Doohan

Franco Colapinto seguirá al mando del segundo auto de Alpine más allá del Gran Premio de Austria. A pesar de que en un principio se hablaba de una participación limitada a cinco carreras, desde la escudería francesa dejaron en claro que no hay fecha de caducidad para el argentino.

"Si lo hace bien, conducirá siempre”

“Leí que tendrá cinco carreras disponibles, pero no. No hay límite para eso. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”, afirmó Flavio Briatore, jefe interino de Alpine, despejando cualquier duda.

La decisión, sin embargo, no fue bien recibida por Jack Doohan, el piloto al que Colapinto reemplazó en mayo. El periodista especializado Ted Kravitz, de Sky Sports, aseguró que “Jack está por aquí y claramente no está particularmente contento con eso", al confirmar que Alpine evaluará el desempeño del argentino carrera a carrera.

"Jack no está particularmente contento con eso"

Mientras Colapinto se prepara para competir en Silverstone, crecen también los rumores sobre el interés del equipo por Valtteri Bottas, lo que sumaría aún más presión sobre Doohan. Por ahora, el australiano sigue relegado a tareas de simulador y viajes como piloto de reserva, sin certezas sobre su futuro inmediato en la categoría.