Colapinto, con saldo amargo en Austria: "No fue un día fácil para nosotros"

El quinto examen de Franco Colapinto en la temporada 2025 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Austria, dejó un sabor amargo. El piloto argentino fue protagonista de dos situaciones determinantes: un toque con Yuki Tsunoda en la vuelta 31 que dañó severamente su Alpine, y una maniobra riesgosa con Oscar Piastri, a quien no vio cuando intentaba sacarle una vuelta.

“No fue un día fácil para nosotros. Empezamos a mejorar el ritmo después, pero al principio nos costó mucho, porque no era bueno. Un día complicado, hay que entender todo con el equipo y estar más fuerte para Silverstone”, analizó Colapinto al término de la carrera, que finalizó en la 15° posición.

Sobre el incidente con Piastri, el joven de Pilar explicó: “Yo estaba peleando con Tsunoda y, después de que me chocó, solamente quería pasarlo. Y la verdad que no vi a Piastri: estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en el australiano. Después lo dejé pasar y todo bien”.

El toque con Tsunoda y sus consecuencias

El golpe con Tsunoda resultó clave. “¿Lo de Tsunoda? Me chocó, me pidió perdón y todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Una lástima porque veníamos mejorando en el ritmo de la carrera y un lamento también porque me hizo perder mucho con las gomas y los daños del auto”, detalló Colapinto.

El incidente se produjo en la curva 4, cuando Colapinto marchaba en la undécima posición. A pesar del golpe que lo hizo trompear, logró mantenerse en carrera. Tsunoda fue sancionado con 10 segundos de penalización, pero el daño ya estaba hecho.

Desde ese momento, el rendimiento del auto decayó notablemente. El argentino comenzó a perder posiciones hasta que,diez vueltas más tarde, fue llamado a boxes para cambiar neumáticos. Con el compuesto duro, intentó recuperar terreno en el trazado de Spielberg.

Una sanción que completó un domingo complicado

En la parte final de la competencia, Colapinto volvió a verse envuelto en un hecho polémico. Cuando se encontraba enfocado en superar a Tsunoda, no advirtió la presencia del McLaren de Oscar Piastri por el lado derecho y lo tocó, obligando al australiano —que lideraba la carrera— a salir de pista y circular por la tierra.

Por esta maniobra, los comisarios deportivos sancionaron al argentino con cinco segundos de penalización. “Fue un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero veníamos desde atrás intentando dar todo para avanzar, con algunos roces. Hay que trabajar el auto para estar un poquito más cerca: es resetear y mejorar”, completó Colapinto.

Pese a los inconvenientes, el piloto de Alpine logró completar la carrera y sumar experiencia en una temporada que lo está poniendo a prueba en todos los frentes. La próxima cita será en Silverstone, donde buscará revancha.