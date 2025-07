Insólito accidente en un lavadero: quiso mover una camioneta y la terminó chocando

Un insólito accidente ocurrió este martes en un lavadero ubicado en la intersección de las calles La Madrid y La Rioja, en la ciudad de Salta.

Según informó Somos Salta, el hecho se produjo cuando empleados del lugar realizaban tareas de limpieza en un vehículo.

Durante la maniobra de traslado de una camioneta, uno de los trabajadores intentó ingresarla por otro portón del local.

Sin embargo, por razones que aún no están claras, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los airbags del vehículo no se activaron. Se confirmó que la camioneta no circulaba a alta velocidad, lo que genera aún más dudas sobre las causas del siniestro.

La camioneta pertenece a la empresa minera AMINCO, y un supervisor de la firma se hizo presente en el lugar para realizar la denuncia correspondiente.