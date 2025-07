Chocobar, dejó la Policía para ser vendedor ambulante: “Ahora me siento respetado”

Luis Oscar Chocobar, el ex policía que en 2017 intervino para defender a un turista apuñalado en La Boca y fue juzgado por la muerte del agresor, vive hoy una realidad completamente distinta.

"Me dieron un aumento de 20 mil pesos, pero prefiero vender medias”

Aunque en 2023 la Justicia revocó la condena en su contra, asegura que la decisión de dejar la fuerza fue inevitable: “Me negaron tres ascensos y me pusieron palos en la rueda. Me dieron un aumento de 20 mil pesos, pero prefiero vender medias”.

Chocobar contó que dejó la Policía porque estaba “marcado” y actualmente se gana la vida como vendedor ambulante. “Voy a Once y compro medias, cordones y plantillas, que luego revendo en un puestito que alquilo en la feria de Saavedra. Me da de comer, no me quejo, pero no me sobra nada”, explicó.

"Me gratifica laburar y sentirme respetado por los que me rodean, algo que no pasaba en la Policía”

Además, trabaja dos veces por semana en el depósito de una mercería y realiza algunas tareas en estudios de abogados. “No tengo casi tiempo para estar con mi hijito Alessio, de un año y medio, pero me gratifica laburar y sentirme respetado por los que me rodean, algo que no pasaba en la Policía”, expresó.

“Aquella vez, cuando actué en defensa de un turista, lo hice convencido y lo volvería a hacer. Yo duermo tranquilo. Y ahora, cuando renuncié a la policía, también lo hice convencido, a pesar de que muchos compañeros intentaron disuadirme”, afirmó.

A más de siete años del episodio que marcó su vida, Luis Chocobar apuesta por una vida sencilla, fuera del uniforme, pero con la conciencia tranquila.