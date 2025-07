Sin despacho de GNC, taxistas salteños reclaman que trabajan a pérdida

En medio de una intensa ola polar que afecta a gran parte del país, Salta se ve impactada por el corte del suministro de gas natural comprimido (GNC), una medida que busca priorizar el abastecimiento a hogares y servicios esenciales. Esta situación ha generado un profundo malestar en el sector del transporte, especialmente entre los taxistas, quienes denuncian severas pérdidas económicas y una paralización de sus actividades.

Representantes de la multisectorial de taxistas se manifestaron esta mañana frente a la sede de Enargas en Salta capital. La protesta, aunque pacífica, reflejó la desesperación de un sector que ya lleva cuatro días con el servicio de GNC interrumpido. Los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de respuestas y advirtieron que, de no restablecerse el suministro, intensificarán sus medidas de fuerza.

Patricia Lang, representante de la Asociación de Trabajadores de Unidades de Transporte de Salta (ATUS), explicó a El Tribuno la urgencia de la convocatoria: “Vinimos a presentar una propuesta y un proyecto porque esto no puede volver a pasar. Hay cientos de trabajadores que no están pudiendo trabajar. Algunos no tienen bomba de nafta, sólo funcionan con gas”.

Lang, acompañada por Juan Carlos Angelo, remarcó la percibida inequidad en el corte: “No entendemos por qué en Güemes o Cerrillos no se cortó el gas y acá sí. Güemes está a 50 kilómetros, no tiene lógica. Esto ya pasó hace como 20 años, y hoy seguimos sin soluciones. En vez de avanzar, retrocedemos”.

Los referentes del sector entregaron un petitorio a las autoridades de Enargas, exigiendo soluciones inmediatas. Uno de los puntos centrales del reclamo es la habilitación de puntos de carga estratégicos durante futuras emergencias. “Pedimos que haya al menos dos estaciones habilitadas en los puntos cardinales de la ciudad, para que podamos seguir trabajando. La gente vive de esto”, argumentaron.

La preocupación por la desigualdad en la distribución del gas fue otro eje del reclamo. “En Jujuy hace más frío que en Salta y allá siguen trabajando. Acá hace tres días que estamos parados. No entendemos si es una decisión de la provincia o de la Nación, pero necesitamos respuestas ya”, expresó el dirigente. Ante la falta de soluciones concretas, tanto Lang como Angelo reiteraron una fuerte advertencia: “Si mañana a la tarde no tenemos una respuesta, vamos a quedarnos acá. El lunes, martes… hasta que nos escuchen”.

“La mitad de los autos no sale a la calle. El que puede, carga nafta, pero eso implica perder plata. Estamos echando 40 o 50 mil pesos por día para poder trabajar. Es insostenible”.