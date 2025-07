La nieve y el mal estado de la RN51 paralizan el comercio exterior

En medio de las postales que está dejando la ola polar, el atractivo de la nieve está siendo una complicación para la actividad comercial y de transporte en la zona de la puna, sin dejar de lado el mal estado de la ruta nacional 51, con el eterno reclamo a Vialidad Nacional que haga obras en la misma.

Estas dos aristas fueron señaladas por Javier Cerúsico, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta quien, en diálogo con FM Aries, comentó que aquellos choferes de camionetas y demás conductores que van a la puna, a las zonas mineras, “la están pasando bastante mal por el frío en esta época del año, y por la infraestructura que es todo el año”.

En primera instancia, sobre el frío y las nevadas, contó que hace 15 años no se veía lo de estos días. “Por ahí nevaba poquito, no había esta acumulación, no se detenía el paso, en los pasos fronterizos teníamos cortes de uno o dos días a lo máximo, hoy ya llevamos dos cortes”, contó sobre los inconvenientes de la nieve.

En cuanto la segunda arista, dijo que “el camino está tremendo”, en referencia al estado de la RN 51 y “en todas las zonas que debería atender Vialidad Nacional, la zona está desatendida, a la vez que aumentó mucho el tránsito, lo poco que hacen no dura nada”. Esto impacta en la producción y el comercio, donde “el impacto es fuertísimo”, pensando en los costos de flete, con una tarifa cordillerana que está a $3900 el kilómetro.

“La tarifa hacia la puna sale prácticamente lo mismo que ir hacia Buenos Aires, es el precio por no tener servicios, por tener la ruta destrozada; nos preocupa la noticia que se disolverá Vialidad Nacional”, sumó Cerúsico a su preocupación, sin olvidarse “del costo interno e impositivo, el apriete fiscal que no nos permite enfocarnos en la importación, sino en salir con nuestras importaciones por esos costos extorsivos”, concluyó.